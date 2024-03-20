Зареєструватись на НМТ 2024 можна за допомогою Дії. Ось як це зробити

Як зареєструватись на НМТ через Дію

Майбутні учасники НМТ можуть створити персональний кабінет за допомогою мобільного застосунку "Дія". Для цього під час реєстрації необхідно в е-кабінеті УЦОЯО окремо завантажити тільки документ про освіту. Натомість усі особисті дані про учасника мультитесту будуть внесені до системи автоматично.

Таке автоматичне внесення вступниками особистих даних не потребує їхнього підтвердження, відповідно вступнику не потрібно завантажувати копії документів, які підтверджують унесені ним особисті дані.

Цей спосіб дещо спрощує процедуру реєстрації, оскільки регіональному центру оцінювання якості освіти не потрібно витрачати додатковий час на верифікацію особистих даних, а це пришвидшить реєстрацію.

Як зареєструватися на НМТ 2024

Майбутнім учасникам НМТ потрібно створити особистий кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Для цього потрібно вказати особисті дані: реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код), прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, дані документа, що посвідчує особу.

Далі потрібно:

зазначити реєстраційні дані (контактну інформацію, категорію "випускник поточного року" або "випускник минулих років", указати на потребу створення особливих (спеціальних) умов, вибрати із запропонованих переліків навчальний предмет на вибір і населений пункт в Україні або за кордоном

завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів

надіслати внесену інформацію та копії документів на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши відповідну кнопку в сервісі

Додамо також, що реєстрація на НМТ триватиме до 11 квітня включно.