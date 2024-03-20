Зарегистрироваться на НМТ 2024 можно с помощью "Дії". Вот как это сделать

Как зарегистрироваться на НМТ через "Дію"

Будущие участники НМТ могут создать персональный кабинет с помощью мобильного приложения "Дія". Для этого при регистрации необходимо в е-кабинете УЦОКО отдельно загрузить только документ об образовании. Все личные данные об участнике мультитеста будут внесены в систему автоматически.

Такое автоматическое внесение поступающими личных данных не требует их подтверждения, соответственно поступающему не нужно загружать копии документов, которые подтверждают внесенные им личные данные.

Этот способ несколько упрощает процедуру регистрации, поскольку региональному центру оценки качества образования не нужно тратить дополнительное время на верификацию личных данных, а это ускорит регистрацию.

Как зарегистрироваться на НМТ 2024

Будущим участникам НМТ следует создать личный кабинет на сайте Украинского центра оценивания качества образования. Для этого нужно указать личные данные: регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код), фамилию, имя, отчество, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность.

Дальше нужно:

указать регистрационные данные (контактную информацию, категорию "выпускник текущего года" или "выпускник прошлых лет", указать на необходимость создания особенных (специальных) условий, выбрать из предложенных перечней учебный предмет по выбору и населенный пункт в Украине или за рубежом

скачать сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов

отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр оценивания качества образования, нажав соответствующую кнопку в сервисе

Добавим, что регистрация на НМТ продлится до 11 апреля включительно.