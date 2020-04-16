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Як не заразитися коронавірусом від хворого: Комаровський приголомшив відповіддю

STYLERЖиття    16.04.2020 - 08:12
Як не заразитися коронавірусом від хворого: Комаровський приголомшив відповіддю
Доктор Комаровський розповів про коронавірус (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський розповів, як при контакті з інфікованим можна примудритися не захворіти

Коронавірус в Україні інфікував вже майже 4 тисячі осіб. Відомий український педіатр доктор Комаровський розповів, як можна контактувати з хворим Covid-19 і при цьому не захворіти. За словами медика, засоби захисту мають значення (маска, дистанція, нетесный контакт), але також дуже важливий і так званий місцевий імунітет у людей, які перебувають у контакті із зараженою людиною. Про це експерт повідомив на своєму останньому відео, опублікованому на YouTube.

“Величезна кількість людей тісно контактує з людиною, у якої є всі симптоми коронавіруса, але не захворіє. Є таке поняття, як місцевий імунітет. Це захисні властивості слизових оболонок. На поверхні носа, носоглотки, гортані, бронхів виділяється слиз, в якому містяться секреторні імуноглобуліни", - розповів Комаровський.

За словами медика, саме імуноглобуліни можуть нейтралізувати віруси безпосередньо там, де вони намагаються проникнути в організм.

"Якщо слиз рідка, в ній фактори місцевого імунітету - імуноглобуліни - активні. Якщо ж слизові оболонки пересихають, місцевий імунітет відключається", - резюмував лікар.

Також доктор рекомендує багато пити води і зволожувати приміщення, якщо ви живете в одній квартирі з інфікованим.

Доктор Комаровський розповів про коронавирусе (YouTube)

Як ми раніше писали, Комаровський розвінчав міф про ще одному засобі захисту: абсолютно не допомагає.

Доктор Комаровський розповів про коронавірус і комах Комаровський відповів на найпопулярніші питання про маски і респіратори
Новини України Доктор Комаровский
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