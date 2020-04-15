Как не заразиться COVID-19 и укрепить иммунитет: маги дали советы украинцам

Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Маги дали рекомендации тем, кто хочет защититься от коронавиурса

Карантин в Украине из-за коронавируса действует до 24 апреля, но в Минздраве высказываются за продление ограничительных мер. Это связано с увеличением динамики инфицирования - за сутки зафиксировано 392 новых случаев болезни, а общее количество пациентов с COVID-19 составило 15 апреля уже 3764.

В условиях общего беспокойства из-за опасного вируса важно не впадать в уныние и панику, а на карантинных мероприятиях заботиться не только о физическом, но и ментальном здоровье. Такое мнение высказали киевские "городские маги" Арвен Мереин (Meletharwen) и Рунгерд Сив (Rungerd Siv), передает "Апостроф".

Они отмечают, что через прессу часто транслируются негативные мысли и установки, которые влияют на поступки человека. "Маги" называют их "ментальными паразитами".

"Говоря простым языком, ментальный паразит - это психологическая установка. Например, какой-то человек говорит тебе: "Сейчас такое на улице творится! Каждый третий болеет гриппом!" Ты начинаешь немного беспокоиться - на неосознанном уровне. Ты не понимаешь, что происходит. А через несколько дней у тебя появляется уже четкая установка: везде паника, везде "трэшак", - утверждает Рунгерд.

"Маги" также дали рекомендации, как избавиться от "ментальных паразитов". В частности: отслеживать свои мысли; задать себе вопрос: "Почему это со мной происходит, почему у меня возникают такие мысли?"; найти источник и избегать его (якобы это, как правило, люди из ближайшего окружения, СМИ, авторитеты).

"Можно попробовать переключиться на позитив. Если преследуют мысли типа "мы все заболеем и умрем", можно заменить их на другую - "я буду избегать больных людей, я буду изучать, как коронавирус распространяется, я буду укреплять свой иммунитет, и ничего со мной не случится", – добавляет Арвен.

Также "маги" для защиты от "ментальных паразитов" советуют доверять себе или, в другом случае, искать помощи у авторитетных людей.

"Самый простой способ - это дать себе установку: "Никто не навредит мне своим влиянием". Стоит отметить, что это не аффирмация. Аффирмацию надо читать регулярно. А это одноразовое действие - дал себе четко, твердо установку, дальше ты ее уже не повторяешь - она уже работает на тебя. Но здесь все решает доверие к себе. Если у человека нет доверия к себе, то ему такая установка не поможет. В таком случае надо получать установку от авторитетов - когда люди, которые стоят "выше", говорят: "С тобой будет все в порядке, ты не заразишься", - говорит Рунгерд.

"Хотелось бы отметить, что сейчас все сидят по домам, и у людей возникает много негативных установок. Сейчас как раз хорошее время, чтобы их отслеживать и искоренить", – резюмирует Арвен.

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