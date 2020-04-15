Як не заразитися COVID-19 та зміцнити імунітет: маги дали поради українцям

Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Маги дали рекомендації тим, хто хоче захиститися від коронавиурса

Карантин в Україні через коронавірус діє по 24 квітня, але в МОЗ висловлюються за продовження обмежувальних заходів. Це пов'язано зі збільшенням динаміки інфікування - за добу зафіксовано 392 нових випадків хвороби, а загальна кількість пацієнтів з COVID-19 склала 15 квітня вже 3764.

В умовах загального занепокоєння через небезпечний вірус важливо не впадати в зневіру і паніку, а на карантинних заходах піклуватися не тільки про фізичне, але й ментальному здоров'ї. Таку думку висловили київські "міські маги" Арвен Мереїн (Meletharwen) і Рунгерд Сів (Rungerd Siv), передає "Апостроф".

Вони зазначають, що через пресу часто транслюються негативні думки та установки, які впливають на вчинки людини. "Маги" називають їх "ментальними паразитами".

"Говорячи простою мовою, ментальний паразит - це психологічна установка. Наприклад, якась людина говорить тобі: "Зараз таке надворі коїться! Кожен третій хворіє грипом!" Ти починаєш трохи турбуватися - на неусвідомленому рівні. Ти не розумієш, що відбувається. А через кілька днів у тебе з'являється вже чітка установка: скрізь паніка, скрізь "трешак", - стверджує Рунгерд.

"Маги" також дали рекомендації, як позбутися в"ментальних паразитів". Зокрема: відслідковувати свої думки; задати собі питання: "Чому це зі мною відбувається, чому у мене виникають такі думки?"; знайти джерело і уникати його (нібито це, як правило, люди з найближчого оточення, ЗМІ, авторитети).

"Можна спробувати перейти на позитив. Якщо переслідують думки типу "ми всі захворіємо та помремо", можна замінити їх на іншу - "я уникатиму хворих людей, я вивчатиму, як коронавірус поширюється, я зміцнюватиму свій імунітет, і нічого зі мною не станеться", – додає Арвен.

Також "маги" для захисту від "ментальних паразитів" радять довіряти собі або, в іншому випадку, шукати допомоги у авторитетних людей.

"Найпростіший спосіб - це дати собі установку: "Ніхто не нашкодить мені своїм впливом". Варто зауважити, що це не фраза. Афірмацію треба регулярно читати. А це одноразова дія - дав собі чітко, твердо установку, далі ти її вже не повторюєш - вона вже працює на тебе. Але тут все вирішує довіра до себе. Якщо у людини немає довіри до себе, то їй така установка не допоможе. В такому випадку треба отримувати установку від авторитетів - коли люди, які стоять "вище", кажуть: "З тобою все в порядку, ти не заразишся", - говорить Рунгерд.

"Хотілося б зазначити, що зараз всі сидять по домівках, і у людей виникає багато негативних установок. Зараз якраз слушний час, щоб їх відслідковувати і викорінити", – резюмує Арвен.

Раніше ми писали, що учасник шоу "Битва екстрасенсів" розповів, коли зупиниться пандемія коронавіруса в Україні та світі.