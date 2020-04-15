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Это не спасет от коронавируса: в Минздраве разрушили популярный миф

STYLERКоронавирус    15.04.2020 - 13:38
Это не спасет от коронавируса: в Минздраве разрушили популярный миф
Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

При профилактике коронавируса нужно доверять лишь надежным источникам

Коронавирус в Украине выявили уже у более 3,7 тысячи человек, 108 из них - умерло. Со времени появления COVID-19 возникает масса "методов профилактики" коронавирусной инфекции. Один из них развеяли в Министерстве здравоохранения Украины.

Так, в Минздраве высказались по поводу регулярного промывания носа солевым раствором. Адепты этого "метода профилактики" говорят, что если на протяжении дня регулярно обрабатывать слизистые оболочки носа, то никакой коронавирус не страшен. Якобы штамм вируса SARS-CoV-2 некоторое время "живет" в верхних дыхательных путях и не позволяет инфекции "опуститься ниже".

Украинские медики официально заявили, что нет - промывание носа солевым раствором не защитит ваш организм от проникания в него коронавируса. В Минздраве порекомендовали доверять лишь надежным источникам.

"С начала эпидемии коронавірусної болезни распространяется немало мифов о том, как уберечься от инфицирования. Например, что от COVID-19 якобы защищает промывание носа солевым раствором. Рекомендуем доверять только надежным источникам, не заниматься самолечением и придерживаться рекомендаций врачей", - сказано в сообщении.

Это не спасет от коронавируса: в Минздраве разрушили популярный миф

В Минздраве разрушили миф о профилактике коронавируса при помощи солевого раствора (фото: facebook.com/moz.ukr)

Ранее украинские врачи рассказали, какие хронические болезни наиболее чреваты осложнениями при заражении коронавирусом.

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