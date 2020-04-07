ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Участник "Битвы экстрасенсов" рассказал, когда коронавирус уйдет из Украины

STYLERКоронавирус    07.04.2020 - 12:41
Участник "Битвы экстрасенсов" рассказал, когда коронавирус уйдет из Украины
Экстрасенс дал прогноз по коронавирусу в Украине (коллаж РБК-Украина)

Известный экстрасенс рассказал, как на украинцев повлияет коронавирус и экономический кризис

Участник шоу "Битва экстрасенсов", маг Сергей Кобзарь рассказал, когда остановится пандемия коронавируса в Украине и мире, а также поведал, на какой период придется пик заболеваемости COVID-19.

Так, по словам экстрасенса, пик инфекции в нашей стране придется уже на май, а спад болезни состоится летом. Кроме того, уже совсем скоро должна появиться вакцина от COVID-19.

"Я считаю, что в этом году она будет изобретена, но я просматривал по картам и выпадает, что будет несколько этапов. Вакцина будет совершенствоваться в течение этого года", - говорит Кобзарь в эфире программы "Зірковий шлях" на канале "Украина".

И кроме коронавируса нас ждет борьба и с экономическим кризисом. Но экстрасенс подбадривает: украинцы хоть и пострадают, они быстрее других оправятся от этого состояния.

"Есть очень большая вероятность того, что эта ситуация, которая сложилась, отбросит нас в период, который был в 90-е. Это касается и экономики, и инфляции, и криминала. Но из этого состояния украинцы выйдут намного быстрее, чем другие нации и страны. Почему именно так? Потому что украинцы - трудолюбивый народ", - заметил звездный маг.

В то же время, комментируя распространение коронавируса в Украине, сертифицированный астролог Ирина Калиновская рассказала, что сегодня мы находимся в довольно опасном периоде.

"Через транзиты планет - Марса и Сатурна по знаку Козерог. Следовательно, в это время, а именно до 5 мая, возможны вспышки и обострения ситуации по пандемии в Украине. Самые критические дни, я считаю, с 12 по 16 апреля. Поэтому прошу вас придерживаться всех правил безопасности", - обратилась она к украинцам.

Ранее мы писали, какие маски нельзя носить на улице после усиления карантина 6 апреля.

В Александровской больнице Киева боролись за жизнь зараженного COVID-19 почти две недели Жесткий карантин: что делать, если вас без документов остановили на улице "копы"
Новости Украины Коронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь