Зараження води та загибель всього живого. Екологи дали сумний прогноз щодо наслідків підриву Каховської ГЕС

Зараження води та затоплення сіл

За словами вченого, площа затоплення внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС становитиме близько 100 квадратних кілометрів – від Нової Каховки до Кізомису.

"За попередніми розрахунками максимальний рівень води підніметься на 1,6 метра у верхніх частинах низов'я Дніпра (Нова Каховка, Дніпряни, до селища Львівського). Нижче рівень підніматиметься до метра висоти від нинішнього, далі буде від півметра до 0,3 в районі Кізомису ", - розповів Коржов.

Він додав, що для пониззя Дніпра ситуація не така небезпечна - підняття рівня води буде короткочасним, не більше як тиждень.

"І які наслідки: вода з Каховського водосховища промиє всі низинні ділянки прибережних смуг низов'я Дніпра та потече собі далі", - прогнозує вчений.

Набагато гірші наслідки будуть для екології регіону – через осушення водосховища.

"Осушення саме Каховського водосховища, оголення багаторічних мулових накопичень і всієї флори, фауни, яка там знаходиться, призведе до зараження води, падіння рівня Каховського водосховища нижче за відмітку 12,7 метра Балтійської системи. І це буде впливати на роботу атомної електростанції", - додав Коржов.

Національний парк буде знищено

Еколог Олександр Соколенко у коментарі для ТСН повідомив, що висновки поки що можна робити лише попередні, оскільки всіх масштабів катастрофи ми поки що не знаємо.

"Думаю, що найбільше постраждає Національний Нижньодніпровський природний парк, розташований нижче за Каховку. Ця дельта Дніпра – надзвичайно цінна природна територія. Тому у 2015 році там був створений Національний природний парк. Очевидно, все що там є, буде змито водою. А це багаточисленні острови, протоки, затоки, луки, заболочені ділянки біля Дніпра. Все це потрапляє до зони хвилі від ГЕС. Думаю, що Національний парк найбільше постраждає", - вважає Соколенко.

Він додав, що зараз важко сказати, скільки потрібно років для відновлення флори та фауни регіону.

"Наслідки будуть дуже суттєвими. Це величезні об'єми води, які зараз неконтрольовано випливають зі зруйнованої греблі водосховища. На відновлення системи знадобляться роки", - вважає еколог.

Водою з Дніпра користуватися не можна

"При підриві гідротехнічних споруд використовувалася вибухівка. Яка саме – ми не знаємо. Але зазвичай вона токсична. Рівень токсичності може бути різним. Зараз поки що йде хвиля, цю воду пити не можна. Навіть не можна підходити до Дніпра. Там можуть бути різні вибухові предмети, які не здетонували під час підриву дамби, але можуть вибухнути, коли пливуть по воді. Поки йде хвиля, то не варто користуватися водою для пиття, небезпечно купатися і навіть підходити до берега", - пояснює Соколенко.

Він зазначає, що вода у Дніпрі очиститься і це станеться досить швидко. Але певний час вона ідеальна не буде. На дні водосховища багато років накопичувалися мулові відкладення. Зараз весь цей мул і все, що було на дні, змиватиметься вниз по Дніпру.

Будуть наслідки й для сільського господарства, оскільки Каховське водосховище забезпечувало зрошення значної території Херсонської області та Криму. Сільське господарство без цього водосховища приречене до занепаду, а Крим просто залишиться без питної води.