"Зараз викликаю поліцію - і до колонії": у Києві вчитель школи обзиває та принижує дітей

Деталі скандалу з вчителькою

Вчительку звуть Болдарєва Наталія Петрівна.

"Мій син навчається у 3-му класі школи 216 р. Києва. Їхній вчитель займається булінгом щодо дітей, ображає, обзиває, принижує. Одного разу навіть вдарила мого сина, але він боявся мені це сказати. Це вилізло через деякий час, ми пішли. до завуча, але вона нам не повірила і "виписала догану" вчителю" - повідомила мати школяра.

Жінка розповіла, що після догани вчитель уже не била дітей, але знущання продовжуються. Директор навчального закладу звільнити освітянина відмовляється.

"Ми написали заяву у директора, але вона каже, що не може звільнити вчителя за вислугою років, бо працює ще з відкриття школи. Що нам робити далі? До кого звернутися? Хочемо, щоб її звільнили і вона понесла відповідальність за це все. Додаю аудіозапис з уроку, за словами дітей, так він розмовляє з ними щодня", - наголосила Марина Вдовиченко.

Жінка прикріпила аудіо-запис розмови вчительки з дітьми на уроці. Там чути, як вона довела дівчинку до сліз і каже їй: "Зараз викликаю поліцію – і до колонії".

У коментарях написали, що це моральне знущання з дітей.