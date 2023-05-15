"Сейчас вызываю полицию - и в колонию": в Киеве учитель школы обзывает и унижает детей

Детали скандала с учительницей

Учительницу зовут Болдарева Наталья Петровна.

"Мой сын учится в 3-м классе школы 216 г. Киева. Их учитель занимается буллингом в отношении детей, оскорбляет, обзывает, унижает. Однажды даже ударила моего сына, но он боялся мне это сказать. Это вылезло через некоторое время, мы пошли к завучу, но она нам не поверила и "выписала выговор" учителю" - сообщила мать школьника.

Женщина рассказала, что после выговора учитель уже не била детей, но издевательства продолжаются. Директор учебного заведения уволить педагога отказывается.

"Мы написали заявление у директора, но она говорит, что не может уволить учителя по выслуге лет, потому что работает еще с открытия школы. Что нам делать дальше? К кому обратиться? Хотим чтобы ее освободительными и она понесла ответственность за это все. Добавляю аудиозапись с урока, по словам детей, так она разговаривает с ними каждый день", - отметила Марина Вдовиченко.

Женщина прикрепила аудио-запись разговора учительницы с детьми на уроке. Там слышно, как она довела девочку до слез и говорит ей: "Сейчас вызываю полицию - и в колонию".

В комментариях написали, что это моральное издевательство над детьми.