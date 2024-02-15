"Зараз переплачуємо 6-8 грн на літрі". Експерт сказав, коли зменшаться ціни на пальне

Коли впадуть ціни на бензин

За словами експерта, нині ми "переплачуємо" приблизно 6-8 гривень за кожен літр бензину. Це через те, що логістика стала дуже складною на тлі повномасштабної війни РФ проти України.

"А ще ми відчуємо, коли закінчиться війна. Тобто сьогодні ми просто, ну так, для розуміння, десь у кожному літрі 6-8 гривень ми просто переплачуємо за рахунок оцієї військової довгої логістики. Тобто якщо ми раніше отримували, і як ми будемо отримувати пальне після перемоги, ми будемо завозити його морем. І без посередників, без нікого", - пояснив Куюн.

"Отримувати у нас в Одесі. А зараз ми його веземо, тисячі кілометрів, бензовозами, залізничними вагонами перевалюємо на кордоні. І це все гроші. Ну і крім цього ми створюємо попит, ми залежні, відповідно, європейські трейдери теж на нас заробляють", - додав він.

Тому поки що ціни на пальне не впадуть. Але коли повномасштабна війна закінчиться, додав директор компанії, усе зміниться.

"Як тільки закінчиться війна, ми одразу відчуємо це на цінах на пальне", - зазначив Куюн.