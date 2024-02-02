НБУ очікує підвищення цін бензин в Україні цього року: в чому причина

Ціни на пальне в Україні у 2023 році зросли лише на 2,7% через те, що падіння світових цін на нафту компенсувало підвищення податків. Але цього року ціни зростатимуть більш швидко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (січень 2024 року).

"Зниження світових цін на нафту наприкінці року майже нівелювало ефект від повернення оподаткування пального, що діяло до вторгнення", - йдеться в у звіті.

Однак за прогнозом НБУ, очікуване підвищення цін на нафту навесні 2024 року та помірне зниження надалі зумовлять дещо швидше подорожчання пального цього року - до 13,2%.

"Це матиме непрямий проінфляційний вплив і на вартість транспортних послуг та окремих товарів. Надалі вартість пального стабілізується завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту", - йдеться в у звіті.