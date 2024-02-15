"Сейчас переплачиваем 6-8 грн на литре". Эксперт сказал, когда снизятся цены на топливо

Когда упадут цены на бензин

По словам эксперта, сейчас мы "переплачиваем" примерно 6-8 гривен за каждый литр бензина. Это потому, что логистика стала очень сложной на фоне полномасштабной войны РФ против Украины.

"А еще мы почувствуем, когда закончится война. То есть сегодня мы просто, ну так, для понимания, где-то в каждом литре 6-8 гривен мы просто переплачиваем за счет этой военной длинной логистики. То есть если мы раньше получали, и как мы будем получать горючее после победы, мы будем завозить его по морю. И без посредников, без никого", - пояснил Куюн.

"Получать у нас в Одессе. А сейчас мы его везем, тысячи километров, бензовозами, железнодорожными вагонами переваливаем на границе. И это все деньги. Ну и кроме этого мы создаем спрос, мы зависимы, соответственно, европейские трейдеры тоже на нас зарабатывают", - добавил он.

Поэтому пока цены на топливо не упадут. Но когда полномасштабная война закончится, добавил директор компании, все изменится.

"Как только закончится война, мы сразу ощутим это на ценах на топливо", - отметил Куюн.