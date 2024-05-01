"Зараз я в лікарні". Станіслав Асєєв отримав контузію в бою біля Очеретиного

Ще 29 квітня журналіст та письменник повідомив, що воює на одному з найгарячіших напрямків на фронті - біля селища Очеретине Донецької області. Він зазначив, що йдуть важкі бої. А вже першого травня Асєєв повідомив про поранення і зазнався, що дивом вижив.

"Я живий, хоча за всіма законами фізики та ймовірності мав би померти. Позиції, на жаль втрачені. Зараз я в лікарні зі струсом мозку. Незабаром знову звернувся до вас по допомогу, оскільки у матеріальному плані наш підрозділ багато втратив", - написав він у соцмережі Х.

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Станіслав Асєєв у березні мобілізувався до лав Збройних сил України у піхотну роту на першій лінії оборони. Він відомий український письменник, журналіст, блогер, член Українського ПЕН.

У 2017 році він робив репортажі для "Радіо Свобода" з окупованих територій на Донбасі та підписувався псевдонімом "Станіслав Васін", та одного разу він не пройшов так звану "перевірку документів" і зник.

Пізніше з'ясувалося, що бойовики "ДНР" його затримали та звинуватили у шпигунстві. У списки обміну його не включили. У липні 2018 року він оголосив голодування. Загалом він протягом 28 місяців перебував у концтаборі, став свідком катувань.

Після виходу на волю 29 грудня 2019 року, Асєєв написав книгу "Світлий шлях. Історія одного концтабору". Згодом став консультантом фільму "Відблиск" Валентина Васяновича, де йдеться про українських військовополонених.

Також письменник став лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка 2021 року за книгу "В ізоляції".

У вересні 2022 року він заснував фонд "Ініціатива справедливості", який виплачує нагороду за інформацію про російських терористів. Його книгу про концтабір видали у 2022 році англійською мовою.