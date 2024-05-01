"Сейчас я в больнице". Станислав Асеев получил контузию в бою возле Очеретино

Еще 29 апреля журналист и писатель сообщил, что воюет на одном из самых горячих направлений на фронте - у поселка Очеретино Донецкой области. Он отметил, что идут тяжелые бои. А уже первого мая Асеев сообщил о ранениях и узнал, что чудом выжил.

"Я жив, хотя по всем законам физики и вероятности должен бы умереть. Позиции, к сожалению, потеряны. Сейчас я в больнице с сотрясением мозга. Вскоре снова обратился к вам за помощью, поскольку в материальном плане наше подразделение многое потеряло", - написал он в соцсети Х.

Скриншот

Станислав Асеев в марте мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины в пехотную роту на первой линии обороны. Он известен украинский писатель, журналист, блоггер, член Украинского ПЭН.

В 2017 году он делал репортажи для "Радио Свобода" с оккупированных территорий на Донбассе и подписывался псевдонимом "Станислав Васин", и однажды он не прошел так называемую "проверку документов" и скрылся.

Позже выяснилось, что боевики "ДНР" его задержали и обвинили в шпионаже. В списки обменов его не включили. В июле 2018 года он объявил голодовку. В общей сложности он в течение 28 месяцев находился в концлагере, стал свидетелем пыток.

После выхода на свободу 29 декабря 2019 года, Асеев написал книгу "Светлый путь. История одного концлагеря". Впоследствии стал консультантом фильма "Отблеск" Валентина Васяновича, где речь идет об украинских военнопленных.

Также писатель стал лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2021 за книгу "В изоляции".

В сентябре 2022 года он основал фонд "Инициатива справедливости", который выплачивает награду за информацию о российских террористах. Его книгу о концлагере издали в 2022 году на английском языке.