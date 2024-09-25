Зарано викидати: як почистити чайник від накипу 7 домашніми способами

За певний час використання чайника на його внутрішніх стінках утворюється накип від води. Ці мінеральні залишки можуть псувати смак улюблених напоїв, тож їх треба видаляти. Хоча накип на чайнику може бути стійким, його можна позбутися домашніми способами.

Почистити содою

В жодному разі не слід використовувати соду як пасту - з нею треба прокип'ятити воду. Щоб почистити чайник від накипу содою, посуд потрібно наповнити водою на 3/4, а потім всипати 1 ст. л. соди.

Закип'ятіть чайник та залиште рідину настоюватися протягом години. Потім вилийте воду з содою та промийте чайник. Щоб позбутися присмаку соди, потрібно ще раз прокип'ятити чисту воду в чайнику.

Прокип'ятити з оцтом

Оцет можна використовувати для очищення від накипу металеві або пластикові електрочайники. Для цього чайник треба залити наполовину водою, а наполовину оцтом. Щоб очищення було м'яким, радять використовувати іншу пропорцію - 100 мл оцту на 1 л рідини.

Суміш потрібно закип'ятити, потім вилити і ще раз закип'ятити чайник з чистою водою. Якщо накип дуже стійкий, процес очищення можна повторити.

Проте оцет має сильний характерний запах, тому під час застосування цього методу, необхідно провітрювати приміщення.

Прокип'ятити з лимоном

Лимони містять лимонну кислоту, яка розщеплює стійкий накип. Вичавіть сік з половини лимона в чашку з 240 мл води. Або ж наріжте лимон невеликими шматочками і киньте їх у воду. Якщо у вас немає лимона, замість нього можна використати 59 мл магазинного лимонного соку.

Прокип'ятіть воду з лимонним соком та залиште суміш в чайнику на 30-60 хвилин. Після цього промийте чайник 4-5 разів, або прокип'ятіть в ньому чисту воду, якщо чайник електричний.

Прокип'ятити з лимонною кислотою

Лимонна кислота чудово може замінити лимон для очищення стінок чайника від накипу. Для цього потрібно заповнити чайник сумішшю води та лимонної кислоти в пропорції 1-2 ложки лимонної кислоти на 1 л води.

Закип'ятіть суміш, зачекайте, доки вона охолоне, а потім промийте чайник або прокип'ятіть в ньому воду.

Прокип'ятити з фруктовими шкірками

Цей спосіб радять застосовувати для очищення чайників від накипу з захованим нагрівальним елементом. Оскільки фрукти містять природну кислоту, шкірки можуть пом'якшити мінеральні залишки.

Для такого способу радять залити чайник водою 2/3, вкинути шкірки від фруктів та прокип'ятити суміш. Рідину потрібно залишити в посуді на 1-2 години, а потім зняти накип губкою.

Зробити засіб для чищення з оцту та лимону

Щоб почистити чайник від накипу, можна приготувати розчин для чищення, змішавши лимон і оцет. Лимон зменшує запах оцту.

Для цього способу лимонні шкірки необхідно залити приблизно 1 л білого оцту. Засіб має настоятися від 1 до 2 тижнів, після чого його треба процідити за допомогою марлі і перелити в пляшку з розпилювачем.

Щоб змінити концентрацію розчину, необхідно долити фільтровану воду.

Прокип'ятити з розсолом

Розсіл містить в своєму складі кислоти, які також можуть допомогти позбутися від накипу в чайнику. Для цього розсіл потрібно залити в посуд, довести рідину до кипіння та зачекати до повного охолодження.

Після цього потрібно промити чайник декілька разів або ще раз прокип'ятити в ньому чисту воду.