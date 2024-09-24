Як відмити витяжку від застарілого жиру та кіптяви: дієві способи для блиску
Кухонний витяжний вентилятор видаляє жир, дим, пару та запахи з повітря під час приготування їжі. З часом цей жир і сміття накопичуються у фільтрі, поступово знижуючи ефективність роботи витяжки - тож її потрібно чистити.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як чистити кухонну витяжку від кіптяви і нагару.
Як чистити витяжку від жиру
Щоб відчистити витяжку на кухні від жиру та кіптяви, потрібно почистити фільтри, внутрішнє та зовнішню частину приладу. Проте спочатку вимкніть витяжний вентилятор і повністю від'єднайте його від мережі, щоб мінімізувати ризик травмування.
Якщо ви щойно закінчили готувати, зачекайте, доки витяжка повністю охолоне після вимкнення живлення. Чистити витяжку, жировий фільтр і лопаті вентилятора рекомендовано кожні 6 місяців. Якщо ви готуєте щодня, розгляньте можливість чищення принаймні щомісяця.
Почистити фільтр
Жировий фільтр зазвичай розташований на нижній стороні витяжки. Від'єднайте всі важелі або защіпки, які утримують фільтр на місці, і обережно витягніть брудний фільтр.
Більшість фільтрів виймаються без особливих зусиль, але сильне накопичення масла може призвести до того, що деякі фільтри застрягнуть. Проведіть ножем по краях, щоб послабити жир.
Якщо у вас виникли проблеми зі зняттям жирового фільтра, зверніться до посібника користувача, щоб знайти інформацію для вашої конкретної марки та моделі.
Чистити фільтр витяжки від жиру радять таким способом:
- наповніть раковину гарячою водою так, щоб вона повністю покривала фільтр;
- влийте у воду 15 мл засобу для миття посуду, а потім помістіть фільтр у раковину;
- насипте на фільтр велику кількість харчової соди;
- залиште фільтр на 15-30 хвилин - якщо ви не чистили фільтр роками, можливо, вам доведеться залишити його замочуватися до години;
- використовуйте неабразивну губку або щітку з м'якою щетиною, щоб видалити залишки жиру.
Після цього промийте фільтр гарячою водою і дайте йому повністю висохнути на повітрі. Якщо ваш фільтр можна мити в посудомийній машині, покладіть його в наступне завантаження посуду.
Якщо після висихання на фільтрі все ще залишився жир, повторіть процес замочування. Якщо у вас вугільні фільтри, вам не потрібно їх чистити. Однак їх потрібно регулярно замінювати - більшість виробників рекомендують встановлювати нові вугільні фільтри через 120 годин використання, тобто через 3-6 місяців.
Почистити лопаті вентилятора
Чисті лопаті вентилятора працюють ефективніше, забезпечуючи кращу вентиляцію та подовжуючи термін служби витяжки.
Спочатку витріть видимий жир, обираючи засіб відповідно до рівня забруднення:
- Легке накопичення жиру: використовуйте пасту з харчової соди та вологу неабразивну губку або ганчірку з мікрофібри, щоб видалити видимий жир.
- Сильне накопичення жиру: нанесіть тонкий шар рідкого мила для посудомийної машини або кухонного знежирювача на проблемні ділянки, залиште розчин на 15-30 хвилин.
Видаліть надлишки засобу вологою губкою і витріть рушником. Намагайтеся не розпилювати мийний розчин у внутрішню частину вентилятора - замість цього використовуйте вологу або суху губку, намагаючись не натискати на деталі.
Якщо ви помітили сміття на лопатях вентилятора та двигуні, скористайтеся пилососом з насадкою-щіткою, щоб видалити його.Протираючи вентилятор, намагайтеся не натискати на нього, щоб не пошкодити витяжний вентилятор.
Почистьте витяжку зовні
Щоб позбутися жиру на зовнішньому боці витяжки, почистьте її з содовою пастою. Змішайте 136 г харчової соди з 30-44 мл води, зачерпніть трохи пасти вологою губкою і протріть кожну частину витяжки.
Як альтернативу харчовій соді, рекомендують використовувати рідину для миття посуду і теплу воду. Крім цього, для очищення зовнішньої сторони витяжки можна використовувати кухонний знежирювач у вигляді спрею.
Якщо витяжка знімається, вимийте її в раковині з пастою з харчової соди або милом для посуду і водою. Ретельно витріть витяжку кухонним рушником або серветкою з мікрофібри.
Якщо після висихання витяжка залишається липкою, вимийте її вдруге, щоб видалити залишки жиру. Витяжку, яка виготовлена з неіржавної сталі, радять відполірувати сухою ганчіркою з мікрофібри, щоб видалити плями від жорсткої води.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: wikiHow, Food52, The Spruce.