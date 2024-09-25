Рано выбрасывать: как почистить чайник от накипи 7 домашними способами

За определенное время использования чайника на его внутренних стенках образуется накипь от воды. Эти минеральные остатки могут портить вкус любимых напитков, поэтому их нужно удалять. Хотя накипь на чайнике может быть устойчивой, от нее можно избавиться домашними способами.

Почистить содой

Ни в коем случае не следует использовать соду в качестве пасты - с ней надо прокипятить воду. Чтобы почистить чайник от накипи содой, посуду нужно наполнить водой на 3/4, затем всыпать 1 ст. л. соды.

Вскипятите чайник и оставьте жидкость в течение часа. Затем вылейте воду с содой и промойте чайник. Чтобы избавиться от привкуса соды, нужно еще раз прокипятить чистую воду в чайнике.

Прокипятить с уксусом

Уксус можно использовать для очистки от накипи металлических или пластиковых электрочайников. Для этого чайник нужно залить наполовину водой, а наполовину уксусом. Чтобы очистка была мягкой, советуют использовать другую пропорцию - 100 мл уксуса на 1 л жидкости.

Смесь нужно вскипятить, затем вылить и еще раз вскипятить чайник с чистой водой. Если накипь очень устойчива, процесс очистки можно повторить.

Однако уксус имеет сильный характерный запах, поэтому при применении этого метода необходимо проветривать помещение.

Прокипятить с лимоном

Лимоны содержат лимонную кислоту, которая расщепляет стойкую накипь. Выжмите сок из половины лимона в чашку с 240 мл воды. Или нарежьте лимон небольшими кусочками и бросьте их в воду. Если у вас нет лимона, вместо него можно использовать 59 мл лимонного магазинного сока.

Прокипятите воду с лимонным соком и оставьте смесь в чайнике на 30-60 минут. После этого промойте чайник 4-5 раз или прокипятите в нем чистую воду, если чайник электрический.

Прокипятить с лимонной кислотой

Лимонная кислота отлично может заменить лимон для очистки стенок чайника от накипи. Для этого необходимо заполнить чайник консистенцией воды и лимонной кислоты в пропорции 1-2 ложки лимонной кислоты на 1 л воды.

Вскипятите смесь, подождите, пока она остынет, затем промойте чайник или прокипятите в нем воду.

Прокипятить с фруктовыми шкурками

Этот способ советуют применять для очистки чайников от накипи со скрытым нагревательным элементом. Поскольку фрукты содержат природную кислоту, шкурки могут смягчить минеральные отложения.

Для такого способа советуют залить чайник водой 2/3, вкинуть шкурки от фруктов и прокипятить смесь. Жидкость нужно оставить в посуде на 1-2 часа, а затем снять накипь губкой.

Сделать чистящее средство из уксуса и лимона

Чтобы почистить чайник от накипи, можно приготовить чистящий раствор, смешав лимон и уксус. Лимон уменьшает запах уксуса.

Для этого способа лимонные шкурки необходимо залить примерно 1 л белого уксуса. Средство должно настояться от 1 до 2 недель, после чего его следует процедить с помощью марли и перелить в бутылку с распылителем.

Чтобы изменить концентрацию раствора, необходимо долить фильтрованную воду.

Прокипятить с рассолом

Рассол содержит в своем составе кислоты, которые могут помочь избавиться от накипи в чайнике. Для этого рассол нужно залить в посуду, довести жидкость до кипения и подождать до полного охлаждения.

После этого нужно промыть несколько раз чайник или еще раз прокипятить в нем чистую воду.