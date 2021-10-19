Для запуска украинских ракет в Канаде постоят космодром: уже анонсирован первый пуск

В Канаде построят стартовый комплекс для запусков космических аппаратов на украинском ракетоносителе "Циклон 4М". Космодром начнут возводить в конце 2021-го в провинции Новая Шотландия, а первый запуск могут осуществить через два года.
Об этом 19 октября сообщил вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский в своем Facebook.
Чиновник отметил, что в настоящее время "решены все бюрократические вопросы с обеих сторон", и сегодня с президентом и главным исполнительным директором канадской компании Maritime Launch Services LTD Стивом Матье были согласованы детали в рамках реализации совместного проекта в космической отрасли.
Матье проинформировал, что уже существуют предварительные договоренности с компаниями из США по запуску их спутников украинской ракетой "Циклон-4М".
В проекте также принимают участие украинские предприятия "Конструкторское бюро "Южное имени М.К. Янгеля" и "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова".
Уруский уточнил, что первый запуск планируется ориентировочно на конец 2023 года.
Реализация отдельных аспектов украинской-канадского проекта "Циклон-4М" предусмотрена Общегосударственной целевой научно-технической космической программой Украины на 2021-2025 годы. Рада должна принять документ в ближайшее время.
Для первой ступени ракетоносителя еще предстоит создать маршевый двигатель РД-870 тягой 80 тс.
Чиновник добавил, что реализация проекта "будет способствовать выходу нашего государства на рынки предоставления услуг по выводу космических аппаратов на околоземную орбиту".
Напомним, проект запуска ракеты среднего класса "Циклон-4М" ранее не удалось реализовать с Бразилией, и новым партнером стала Канада.
Как сообщалось, недавно глава Госкосмоса Владимир Тафтай заявил, что Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны.