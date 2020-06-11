Запуск SpaceX Илона Маска: невероятная история украинца, который участвовал в процессе

Американская компания SpaceX Илона Маска запустила корабль с астронавтами на околоземную орбиту. Ракета Falcon-9 с кораблем Crew Dragon успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал (США). Старшим инженером в компании SpaceX миллиардера Илона Маска работает Алексей Пахунов из Житомира.

Алексей Пахунов принимал участие в запуске первого коммерческого рейса астронавтов на Международную космическую станцию. Кто он такой и как попал на работу к Маску, рассказали в программе "Сніданок 1+1".

Алексей Пахунов родился в городе Житомире, в городе, где стоит памятник первому космонавту. Его соседями были люди, которые работали на Байконуре. После окончания школы Пахунов мечтал о космосе и поступил в Хмельницкий технический университет. Окончил по специальности "компьютерные системы и сети". Амбиций у молодого человека хватало, и он отправился покорять Европу.

Сначала Пахунов поработал в Румынии, оттуда – отправился в офис Microsoft в Копенгагене. После этого он перебрался в США, а в 2012 году стал работать в Google. Еще через год Алексея Пахунова заметил рекрутер SpaceX, который сделал компьютерному инженеру выгодное предложение о работе.

"Я мог совместить два любимых хобби: программирование и космос", - признался Пахунов.

Так он стал важным игроком в команде Илона Маска. С главным начальником украинец пересекался редко.

"Впервые на товарищеских посиделках в ресторане, а второй раз - в достаточно стрессовых обстоятельствах, когда нужно было быстро принять сложное решение. Посиделки в ресторане мне понравились больше", - признался Пахунов.

Сейчас талантливый украинский инженер пишет код для сверхсовременных космических ракет. От его работы зависит и будущая история, и ответственность. Любая ошибка может привести к многомиллионным потерям и возможным человеческим жертвам.

У Пахунова нет страниц в социальных сетях и ему запрещено общаться с прессой. Единственное место, где он может публично что-то рассказать – его блог в интернете. Там он рассказывает, как вместе с Маском запускает в космос лучшие ракеты на планете. График работы у него жесткий.

"Время на отдых и личную жизнь остается, хотя если вы спросите мою жену, она со мной не согласится. В SpaceX легко работать хоть круглосуточно", - отметил он.

Жена Татьяна преподает украинский язык в Лос-Анджелесе. О том, что украинец работает в компании Илона Маска стало известно случайно. На завод компании попал Святослав Вакарчук и его гидом стал именно Алексей.

История украинца, который участвовал в запуске SpaceX

Напомним, ранее мы писали о том, что в "Роскосмосе" отреагировали на шутку Маска после стыковки Crew Dragon с МКС.

А также рассказывали о том, что Маск хочет совершить полет на Луну в течение четырех лет.