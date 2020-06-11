Запуск SpaceX Ілона Маска: неймовірна історія українця, який брав участь у процесі

Американська компанія SpaceX Ілона Маска запустила корабель з астронавтами на навколоземну орбіту. Ракета Falcon-9 з кораблем Crew Dragon успішно стартувала з космодрому на мисі Канаверал (США). Старшим інженером в компанії SpaceX мільярдера Ілона Маска працює Олексій Пахунов з Житомира.

Олексій Пахунов брав участь у запуску першого комерційного рейсу астронавтів на Міжнародну космічну станцію. Хто він такий і як потрапив на роботу до Маска, розповіли у програмі "Сніданок 1+1".

Олексій Пахунов народився в місті Житомирі, в місті, де стоїть пам'ятник першому космонавтові. Його сусідами були люди, які працювали на Байконурі. Після закінчення школи Пахунов мріяв про космос і вступив до Хмельницького технічного університету. Закінчив за спеціальністю "комп'ютерні системи та мережі". Амбіцій у молодої людини вистачало, і він відправився підкорювати Європу.

Спочатку Пахунов попрацював в Румунії, звідти відправився в офіс Microsoft в Копенгагені. Після цього він перебрався в США, а у 2012 році став працювати в Google. Ще через рік Олексія Пахунова помітив рекрутер SpaceX, який зробив комп'ютерному інженерові вигідну пропозицію про роботу.

"Я міг поєднати два улюблених хобі: програмування і космос", - зізнався Пахунов.

Так він став важливим гравцем у команді Ілона Маска. З головним начальником українець зустрічався рідко.

"Вперше на товариських посиденьках в ресторані, а другий раз - у досить стресових обставинах, коли треба було швидко ухвалити складне рішення. Посиденьки в ресторані мені сподобалися більше", - зізнався Пахунов.

Зараз талановитий український інженер пише код для надсучасних космічних ракет. Від його роботи залежить і майбутня історія, і відповідальність. Будь-яка помилка може призвести до багатомільйонних втрат і можливих людських жертв.

У Пахунова немає сторінок в соціальних мережах і йому заборонено спілкуватися з пресою. Єдине місце, де він може публічно щось розповісти – його блог в інтернеті. Там він розповідає, як разом з Маском запускає в космос найкращі ракети на планеті. Графік роботи у нього жорсткий.

"Час на відпочинок і особисте життя залишається, хоча якщо ви запитаєте мою дружину, вона зі мною не погодиться. У SpaceX легко працювати хоч цілодобово", - зазначив він.

Дружина Тетяна викладає українську мову в Лос-Анджелесі. Про те, що українець працює в компанії Ілона Маска стало відомо випадково. На завод компанії потрапив Святослав Вакарчук та його гідом став саме Олексій.

Історія українця, який брав участь у запуску SpaceX

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в "Роскосмосі" відреагували на жарт Маска після стикування Crew Dragon до МКС.

А також розповідали про те, що Маск хоче здійснити політ на Місяць протягом чотирьох років.