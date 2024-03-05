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Запущено Реєстр збитків, завданих Україні після вторгнення РФ: як подати заяву на відшкодування

Вторгнення РФ несе Україні біль і втрати (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Офіційний вебсайт міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, запустили в роботу в місті Гаага на заході Нідерландів. Нині він доступний українською та англійською мовами.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, для чого саме було створено цю платформу, а також хто і як може подати заяву на відшкодування збитків.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: "Урядовий портал", RD4U.

Основне про RD4U

RD4U - офіційний вебсайт міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України.

За словами заступниці міністра юстиції України Ірини Мудрої, ресурс створено для висвітлення діяльності міжнародного Реєстру збитків серед широкої громадськості:

  • ознайомлення з інформацією про Реєстр збитків
  • ознайомлення з останніми новинами та подіями, пов'язаними з його роботою
  • пошуку відповідей на найпоширеніші запитання потенційних заявників
  • ознайомлення з інформацією про початок та процедуру подання заяв про відшкодування збитків тощо

"Створення Реєстру збитків для України є значним міжнародним зусиллям і першим кроком до створення механізму, який забезпечить справедливість та компенсацію для України та її народу", - уточнюється на платформі.

Завдання Реєстру збитків для України

Реєстр збитків для України (або RD4U) є:

  • системою обліку та опрацювання заяв фізичних, юридичних осіб та держави Україна про відшкодування збитків, втрат та шкоди, заподіяних агресією РФ
  • місцем зберігання доказів заподіяних країною-агресором злочинів

Для того, щоб заяви були внесені до Реєстру, вони повинні стосуватися збитків, втрат або шкоди, які:

  • були завдані 24 лютого 2022 року або пізніше
  • були завдані на території України, в межах її міжнародно-визнаних кордонів, включаючи територіальні води
  • були спричинені міжнародно-протиправними діями РФ в Україні або проти України

Платформа RD4U (скріншот: rd4u.coe.int)

Як розв'язуватимуть питання компенсацій

Важливо розуміти, що запущений Реєстр не є судом, трибуналом, компенсаційною комісією або компенсаційним фондом. Він:

  • не розглядатиме заяви, що надходять до нього, по суті
  • не оцінюватиме їхню вартість
  • не призначатиме жодних виплат

Ці функції виконуватиме міжнародний компенсаційний механізм, який буде створено в майбутньому (роботу над його створенням вже розпочато).

"Після створення компенсаційного механізму робота Реєстру продовжиться в рамках нової структури, і всі внесені до нього заяви та докази будуть передані до неї", - пояснили на порталі.

Мудра уточнила, що Реєстр є першим компонентом міжнародного компенсаційного механізму, який складатиметься з:

  • реєстру збитків
  • комісії з розгляду заяв
  • компенсаційного фонду

Хто, коли і як зможе подати заяви на відшкодування

Планується, що Реєстр буде відкритий для подання заяв у квітні 2024 року (точну дату обіцяють повідомити вже незабаром).

Спочатку процес подачі заяв буде відкрито для однієї категорії заяв - щодо пошкодженого та знищеного житлового нерухомого майна.

Пізніше планують впровадити й відкрити для подання заяви щодо інших категорій збитків (як матеріальної, так і нематеріальної шкоди). Тоді може йтися про:

  • втрату життя, катування, сексуальне насильство, тілесні ушкодження
  • вимушене переміщення та примусове переселенням осіб
  • втрату майна та доходів, інші види економічних втрат
  • пошкодження критичної інфраструктури та інших державних об'єктів
  • пошкодження об'єктів історичної та культурної спадщини
  • шкоду навколишньому середовищу тощо

Подати заяви можуть всі фізичні та юридичні особи, а також держава Україна (включаючи її регіональні та місцеві органи влади, а також підприємства, що перебувають у державній власності або під контролем держави).

Подання заяв здійснюватиметься виключно в електронній формі - через єдиний портал державних послуг "Дія" (веб-портал або мобільний додаток).

"Детальні роз'яснення та інструкції щодо подання заяв будуть опубліковані найближчим часом", - наголосили на платформі й опублікували вичерпну додаткову інформацію.

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