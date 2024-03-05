Запущен Реестр ущерба, нанесенного Украине после вторжения РФ: как подать заявление на возмещение

Основное о RD4U

RD4U - официальный вебсайт международного Реестра ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины.

По словам заместителя министра юстиции Украины Ирины Мудрой, ресурс создан для освещения деятельности международного Реестра ущерба среди широкой общественности:

ознакомления с информацией о Реестре ущерба

ознакомления с последними новостями и событиями, связанными с его работой

поиска ответов на наиболее часто задаваемые вопросы потенциальных заявителей

ознакомления с информацией о начале и процедуре подачи заявлений о возмещении ущерба и т.п.

"Создание Реестра ущерба для Украины является значительным международным усилием и первым шагом к созданию механизма, который обеспечит справедливость и компенсацию для Украины и ее народа", - уточняется на платформе.

Задания Реестра ущерба для Украины

Реестр ущерба для Украины (или RD4U) является:

системой учета и обработки заявлений физических, юридических лиц и государства Украина о возмещении ущерба, потерь и вреда, причиненных агрессией РФ

местом хранения доказательств, причиненных страной-агрессором преступлений

Для того чтобы заявления были внесены в Реестр, они должны касаться убытков, потерь или ущерба, которые:

были нанесены 24 февраля 2022 года или позже

были нанесены на территории Украины, в пределах ее международно-признанных границ, включая территориальные воды

были вызваны международно-противоправными действиями РФ в Украине или против Украины

Платформа RD4U (скриншот: rd4u.coe.int)

Как будут решать вопрос компенсаций

Важно понимать, что запущенный Реестр не является судом, трибуналом, компенсационной комиссией или компенсационным фондом. Он:

не будет рассматривать поступающие в него заявления по существу

не будет оценивать их стоимость

не будет назначать никаких выплат

Эти функции будет выполнять международный компенсационный механизм, который будет создан в будущем (работа над его созданием уже начата).

"После создания компенсационного механизма работа Реестра продолжится в рамках новой структуры, и все внесенные в него заявления и доказательства будут переданы в нее", - пояснили на портале.

Мудрая уточнила, что Реестр является первым компонентом международного компенсационного механизма, который состоит из:

реестра ущерба

комиссии по рассмотрению заявлений

компенсационного фонда

Кто, когда и как сможет подать заявление на возмещение

Планируется, что Реестр будет открыт для подачи заявлений в апреле 2024 года (точную дату обещают сообщить уже в ближайшее время).

Сначала процесс подачи заявлений будет открыт для одной категории заявлений - относительно поврежденного и уничтоженного жилого недвижимого имущества.

Позже планируют внедрить и открыть для подачи заявления по другим категориям ущерба (как материальный, так и нематериальный ущерб). Тогда речь может идти о:

потере жизни, пытках, сексуальном насилии, телесных повреждениях

вынужденном перемещении и принудительном переселении лиц

утрате имущества и доходов, других видах экономических потерь

повреждениях критической инфраструктуры и других государственных объектов

повреждении объектов исторического и культурного наследия

вреде окружающей среде и т.п.

Подать заявления могут все физические и юридические лица, а также государство Украина (включая региональные и местные органы власти, а также предприятия, находящиеся в государственной собственности или под контролем государства).

Подача заявлений будет осуществляться исключительно в электронной форме - через единый портал государственных услуг "Дія" (веб-портал или мобильное приложение).

"Подробные разъяснения и инструкции по подаче заявлений будут опубликованы в ближайшее время", - подчеркнули на платформе и опубликовали исчерпывающую дополнительную информацию.