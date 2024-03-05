Запущен Реестр ущерба, нанесенного Украине после вторжения РФ: как подать заявление на возмещение

Официальный вебсайт международного Реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины, запустили в работу в городе Гаага на западе Нидерландов. Сейчас он доступен на украинском и английском языках.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, для чего именно была создана эта платформа, а также кто и как может подать заявление на возмещение ущерба.
При подготовке материала были использованы следующие источники: "Урядовий портал", RD4U.
RD4U - официальный вебсайт международного Реестра ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины.
По словам заместителя министра юстиции Украины Ирины Мудрой, ресурс создан для освещения деятельности международного Реестра ущерба среди широкой общественности:
"Создание Реестра ущерба для Украины является значительным международным усилием и первым шагом к созданию механизма, который обеспечит справедливость и компенсацию для Украины и ее народа", - уточняется на платформе.
Реестр ущерба для Украины (или RD4U) является:
Для того чтобы заявления были внесены в Реестр, они должны касаться убытков, потерь или ущерба, которые:
Платформа RD4U (скриншот: rd4u.coe.int)
Важно понимать, что запущенный Реестр не является судом, трибуналом, компенсационной комиссией или компенсационным фондом. Он:
Эти функции будет выполнять международный компенсационный механизм, который будет создан в будущем (работа над его созданием уже начата).
"После создания компенсационного механизма работа Реестра продолжится в рамках новой структуры, и все внесенные в него заявления и доказательства будут переданы в нее", - пояснили на портале.
Мудрая уточнила, что Реестр является первым компонентом международного компенсационного механизма, который состоит из:
Планируется, что Реестр будет открыт для подачи заявлений в апреле 2024 года (точную дату обещают сообщить уже в ближайшее время).
Сначала процесс подачи заявлений будет открыт для одной категории заявлений - относительно поврежденного и уничтоженного жилого недвижимого имущества.
Позже планируют внедрить и открыть для подачи заявления по другим категориям ущерба (как материальный, так и нематериальный ущерб). Тогда речь может идти о:
Подать заявления могут все физические и юридические лица, а также государство Украина (включая региональные и местные органы власти, а также предприятия, находящиеся в государственной собственности или под контролем государства).
Подача заявлений будет осуществляться исключительно в электронной форме - через единый портал государственных услуг "Дія" (веб-портал или мобильное приложение).
"Подробные разъяснения и инструкции по подаче заявлений будут опубликованы в ближайшее время", - подчеркнули на платформе и опубликовали исчерпывающую дополнительную информацию.
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