Запрет на установку бойлеров: юристы разъяснили слухи

Закон "О жилищно-коммунальных услугах", вступивший в силу с 1 мая и предполагающий начисление пени за просроченную оплату коммуналки, вызвал в сети и ряде СМИ тревожные сообщения о якобы запрете на установку в квартирах бойлеров и котлов для автономного отопления. Очевидно, что панику вызвал 7 пункт 4-го раздела "Заключительные и переходные положения" документа.

В тексте говорится, что:

"7. В многоквартирных домах, в которых на день вступления в силу настоящего Закона не менее половина квартир и нежилых помещений отделена (отключена) от сетей централизованного отопления и централизованного снабжения горячей воды, владельцы квартир и нежилых помещений, присоединенных к таким сетям, не обязаны, но имеют право исключительно по собственному решению в установленном порядке отделить (отключить) от них свою квартиру или нежилое помещение и устроить систему индивидуального теплоснабжения (отопления и/или горячего водоснабжения) в такой квартире или нежилом помещении.

Не допускается принудительное отделение (отключение) от сетей централизованного отопления и снабжения горячей водой владельцев квартир и нежилых помещений, присоединенных к таким сетям, в многоквартирных домах в случае отделения (отключения) от этих сетей других собственников квартир и нежилых помещений".

Скрин: zakon.rada.gov.ua

В то же время некоторые пользователи сети Facebook прочли (недочитали) документ по своему. После этого появились посты с утверждением, что на отключение централизованного отопления и снабжения горячей водой наложили тотальное табу. Соответственно, и будто бы ввели запрет на установку бойлеров и котлов.

В сети разгоняется паника про запрет на установку бойлеров и котлов (фото: скрины)

При этом в тексте закона нет упоминаний о прямом запрете на их использование. Таким образом, паника была вызвана фейковыми сообщениями в соцсетих и некоторых СМИ.

"О запрете на установку бойлеров и котлов в законе не упоминается, а паника в сети спровоцирована элементарным перекручиванием фактов. Вы можете спокойно устанавливать бойлеры и котлы, но отключаться от централизованного теплоснабжения вы имеете право при условии, что половина квартир вашего дома уже отключены от системы", - объяснила юрист ЮК "Тарасов и партнеры" Екатерина Горишная, передает "Сегодня".

К тому же, подчеркнула Инна Власенко из Адвокатского объединения "Артиус", у закона нет обратной силы, и даже в том случае, если бы в нем говорилось о запрете бойлеров и котлов, это бы не распространялось на тех, кто уже их установил.

Ограничения есть только на отключение от централизованной подачи тепла и горячей воды.

По словам Власенко, новшества были введены с целью сохранения системы отопления и горячего водоснабжения, поскольку отказ части жителей дома от получения таких услуг приводит к разбалансировке системы отопления дома.

Отключиться от централизованных сетей можно только в том случае, если уже больше половины жильцов сделали это. Иначе потребуется написание коллективного запроса.

Адвокат ЮКК "Де-Юре" Евгений Ляшук добавил, что в настоящее время центральным органом исполнительной власти не разработан новый Порядок отключения отдельных потребителей от сетей централизованного отопления и горячего водоснабжения.

Как сообщалось ранее, 13-летний школьник из Мариуполя разработал уникальный смарт-бойлер, а свое изобретение подросток презентовал на фестивале стартапов.

Напомним, что в Украине существует закон, который позволяет забрать квартиру у жильца, который задолжал за коммунальные услуги более 20 минимальных зарплат (84 тысячи гривен).