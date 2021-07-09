Запрет на пассажиров и езда только в шлеме: в Украине смогут штрафовать водителей самокатов

В Украине Верховная Рада направила депутатам для ознакомления два новые законопроекты с правилами использования электротранспорта и штрафы за их нарушение.
Документ опубликовали на официальном сайте парламента.
Также изменения коснутся водителей сегвеев, гироскутеров и сегвилов. Кроме того, им придется соблюдать правила дорожного движения и оплачивать штрафы, если нововведения вступят в силу.
Внефракционный народный депутат Андрей Деркач предлагает дополнить закон "О дорожном движении" и признать его участниками людей на самобалансирующихся транспортных электросредствах, таких, как электросамокаты, гироскутеры, сегвеи, сегвилы.
Если законопроект примут, водители такого транспорта будут обязаны соблюдать правила дорожного движения, а полицейские смогут выписывать штрафы за нарушения на дороге.
Также право управлять электротранспортом получат лица, достигшие 16-летнего возраста. Им будет дано разрешение передвигаться по велосипедным дорожкам, по обочине или по краю проезжей части.
Основные обязанности водителей электротранспорта:
В целях безопасности, владельцы обязаны оборудовать самокаты или другой электротранспорт светоотражающими устройствами и световыми приборами, которые необходимо включать с наступлением темноты.
Законопроект №5732 вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые приравнивают водителей упомянутых транспортных средств к велосипедистам и водителям гужевого транспорта в части административной ответственности.
Для упомянутых транспортных средств будут действовать следующие штрафы:
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