UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Запрет на пассажиров и езда только в шлеме: в Украине смогут штрафовать водителей самокатов

Автор: Тетяна Самарук

В Украине Верховная Рада направила депутатам для ознакомления два новые законопроекты с правилами использования электротранспорта и штрафы за их нарушение.

Документ опубликовали на официальном сайте парламента.

Также изменения коснутся водителей сегвеев, гироскутеров и сегвилов. Кроме того, им придется соблюдать правила дорожного движения и оплачивать штрафы, если нововведения вступят в силу.

Внефракционный народный депутат Андрей Деркач предлагает дополнить закон "О дорожном движении" и признать его участниками людей на самобалансирующихся транспортных электросредствах, таких, как электросамокаты, гироскутеры, сегвеи, сегвилы.

Если законопроект примут, водители такого транспорта будут обязаны соблюдать правила дорожного движения, а полицейские смогут выписывать штрафы за нарушения на дороге.

Кто имеет право управлять электроскутером

Также право управлять электротранспортом получат лица, достигшие 16-летнего возраста. Им будет дано разрешение передвигаться по велосипедным дорожкам, по обочине или по краю проезжей части.

Основные обязанности водителей электротранспорта:

  • ездить в застегнутом мотошлеме;
  • не перевозить пассажиров;
  • использовать исправные и правильно оборудованные транспортные средства;
  • не отворачиваться во время движения;
  • не перевозить грузы, мешающие управлению.

В целях безопасности, владельцы обязаны оборудовать самокаты или другой электротранспорт светоотражающими устройствами и световыми приборами, которые необходимо включать с наступлением темноты.

Законопроект №5732 вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые приравнивают водителей упомянутых транспортных средств к велосипедистам и водителям гужевого транспорта в части административной ответственности.

Какие будут действовать штрафы

Для упомянутых транспортных средств будут действовать следующие штрафы:

  • Нарушение правил дорожного движения-340 гривен;
  • Нарушение ПДД в состоянии опьянения-680 гривен;
  • Создание аварийной ситуации — 850 грн или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.

Ранее мы сообщали, что еще один город Украины ввело ограничения для самокатов.

Также в Умани пьяная женщина подралась с полицией из-за самоката.

Читайте РБК-Украина в Google News
самокат