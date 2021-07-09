Еще один город Украины ввел ограничения для самокатов: список новых правил
Фото: во Львове ввели правила езды на самокатах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Львовский городской совет утвердил правила использования на улицах города электросамокатов, а также скутеров, сигвеев, гиробордов, гироскутеров и моноколес. Есть ограничения по скорости и возрасту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Дивись.Інфо".
Отныне ездить на персональном электрическом транспорте разрешено только тем, кто достиг 14 лет. Детям 7 до 14 лет разрешено ездить на тротуарах, пешеходных дорожках и в парках, скверах, только в сопровождении взрослых.
Водителям электротранспорта запрещено:
- ездить в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения
- двигаться по дорогам для автомобилей и трамвайным путям
- двигаться по велосипедным и пешеходным дорожкам с односторонним движением в противоположном направлении
- перевозить пассажиров
- во время движения держаться за другое транспортное средство
- во время движения пользоваться телефонами.
Кроме этого, запрещено парковать самокат:
- на пешеходных переходах;
- на пандусах для маломобильных групп населения;
- на остановках общественного транспорта;
- на велосипедных и пешеходных дорожках, а также на тротуаре, если его ширина меньше 1,5 м;
- перед входом/выходом к жилым и нежилым зданиям, сооружениям;
- перед или вблизи аварийных выходов и зон выезда пожарной охраны, скорой помощи и других экстренных служб.
Напомним, в конце июня правила езды на самокатах ввели в Киеве.