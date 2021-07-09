Еще один город Украины ввел ограничения для самокатов: список новых правил

Львовский городской совет утвердил правила использования на улицах города электросамокатов, а также скутеров, сигвеев, гиробордов, гироскутеров и моноколес. Есть ограничения по скорости и возрасту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Дивись.Інфо".

Отныне ездить на персональном электрическом транспорте разрешено только тем, кто достиг 14 лет. Детям 7 до 14 лет разрешено ездить на тротуарах, пешеходных дорожках и в парках, скверах, только в сопровождении взрослых.

Водителям электротранспорта запрещено:

ездить в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения

двигаться по дорогам для автомобилей и трамвайным путям

двигаться по велосипедным и пешеходным дорожкам с односторонним движением в противоположном направлении

перевозить пассажиров

во время движения держаться за другое транспортное средство

во время движения пользоваться телефонами.

Кроме этого, запрещено парковать самокат:

на пешеходных переходах;

на пандусах для маломобильных групп населения;

на остановках общественного транспорта;

на велосипедных и пешеходных дорожках, а также на тротуаре, если его ширина меньше 1,5 м;

перед входом/выходом к жилым и нежилым зданиям, сооружениям;

перед или вблизи аварийных выходов и зон выезда пожарной охраны, скорой помощи и других экстренных служб.

Напомним, в конце июня правила езды на самокатах ввели в Киеве.