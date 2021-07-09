Заборона на пасажирів і їзда тільки в шоломі: в Україні зможуть штрафувати водіїв самокатів

В Україні Верховна Рада направила депутатам для ознайомлення два нові законопроєкти з правилами використання електротранспорту і штрафи за їх порушення.
Документ опублікували на офіційному сайті парламенту.
Також зміни торкнуться водіїв сегвеїв, гіроскутерів і сегвілів. Окрім того, їм доведеться дотримуватися правил дорожнього руху й оплачувати штрафи, якщо нововведення набудуть чинності.
Позафракційний народний депутат Андрій Деркач пропонує доповнити закон "Про дорожній рух" та визнати його учасниками людей на самобалансувальних транспортних електрозасобах, таких, як електросамокати, гіроскутери, сегвеї, сегвіли.
Якщо законопроєкт ухвалять, водії такого транспорту будуть зобовʼязані дотримуватися правил дорожнього руху, а поліцейські зможуть виписувати штрафи за порушення на дорозі.
Також право управляти електротранспортом отримають особи, які досягли 16-річного віку. Їм буде надано дозвіл пересуватися по велосипедних доріжках, по узбіччю або по краю проїжджої частини.
Основні обов'язки водіїв електротранспорту:
З метою безпеки, власники зобовʼязані обладнати самокати або інший електротранспорт світловідбивними пристроями та зовнішніми світловими приладами, які необхідно вмикати з настанням темряви.
Законопроєкт №5732 вносить зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, які прирівнюють водіїв згаданих транспортних засобів до велосипедистів і водіїв гужового транспорту в частині адміністративної відповідальності.
Для згаданих транспортних засобів діятимуть наступні штрафи:
Раніше ми повідомляли, що ще одне місто України ввело обмеження для самокатів.
Також в Умані п'яна жінка побилася з поліцією через самокат.