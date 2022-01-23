ru ua
Нд, 23 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Фото магазинів в СРСР, на яких показана сувора правда. Спливли заборонені кадри

Новость на русском →
Неділя 23 січня 2022 09:33
Фото магазинів в СРСР, на яких показана сувора правда. Спливли заборонені кадри Фото з радянських магазинів (mirovich.media)
Автор: Світлана Мащенко

Радянські часи для багатьох людей асоціюються зі стабільністю і впевненістю з завтрашнім днем. Дійсно, люди перебували в свого роду "зоні комфорту", коли завтра - так само погано, як вчора, зате передбачувано... Одним з показників такої "стабільності" були радянські магазини, реальні фото яких показували з небажанням.

Забороненими знімками поділився відомий блогер Максим Мирович.

"Фанати совка часто не вірять тому факту, що в пізньому СРСР на прилавках не було практично нічого, крім балонів з соком... До речі, склад ось цього радянського балонного "соку" був далекий від натурального - наприклад, березовий сік був сильно розбавлений підсахареною водою з додаванням лимонної кислоти", - пише Мирович.

Фото магазинів в СРСР, на яких показана сувора правда. Спливли заборонені кадриФото магазинів в СРСР, на яких показана сувора правда. Спливли заборонені кадриФото магазинів в СРСР, на яких показана сувора правда. Спливли заборонені кадри

Фото магазинів в СРСР, на яких показана сувора правда. Спливли заборонені кадри

За словами блогера, у вісімдесяті роки все більше і більше коштів йшло на війну в Афганістані, і в магазинах зникло нормальне м'ясо. Час від часу його завозили, але щоб його отримати, потрібно було відстояти гігантську чергу.

Звичайно ж найкращі шматки м'яса йшли "з-під прилавка" численним знайомим продавців.

Фото магазинів в СРСР, на яких показана сувора правда. Спливли заборонені кадриФото магазинів в СРСР, на яких показана сувора правда. Спливли заборонені кадриФото магазинів в СРСР, на яких показана сувора правда. Спливли заборонені кадриФото магазинів в СРСР, на яких показана сувора правда. Спливли заборонені кадриФото магазинів в СРСР, на яких показана сувора правда. Спливли заборонені кадриФото магазинів в СРСР, на яких показана сувора правда. Спливли заборонені кадри

"У ті роки в СРСР навіть ходив популярний анекдот: "комунізм у нас настане тоді, коли у кожної радянської людини буде свій знайомий продавець в м'ясному відділі", - розповідає блогер.

А ось всі інші, "прості смертні" були змушені стояти в чергах за кістками. Особливо ж дефіцитними були кури. Наприклад, заморожені в пізньому СРСР було вкрай складно купити.

Фото магазинів в СРСР, на яких показана сувора правда. Спливли заборонені кадриФото магазинів в СРСР, на яких показана сувора правда. Спливли заборонені кадри

Промислові товари також були в дефіциті. Дістати непросто було навіть пару взуття, яка б підійшла за розміром.

Дивіться нижче ще кілька фото "радянського" достатку:

Фото магазинів в СРСР, на яких показана сувора правда. Спливли заборонені кадриФото магазинів в СРСР, на яких показана сувора правда. Спливли заборонені кадриФото магазинів в СРСР, на яких показана сувора правда. Спливли заборонені кадриФото магазинів в СРСР, на яких показана сувора правда. Спливли заборонені кадриФото магазинів в СРСР, на яких показана сувора правда. Спливли заборонені кадриФото магазинів в СРСР, на яких показана сувора правда. Спливли заборонені кадриФото магазинів в СРСР, на яких показана сувора правда. Спливли заборонені кадри

Всі фото: mirovich.media

Раніше ми писали про страшні фото часів СРСР, що лякають жорстокою правдою.

Також ми публікували фото "совка" без ретуші.

Читайте РБК-Україна в Google News
СССР
LITE
Перевести стрілки: Дуа Ліпа, Хантер Шефер та інші показали трендовий яскравий макіяж очей 2022
Перевести стрілки: Дуа Ліпа, Хантер Шефер та інші показали трендовий яскравий макіяж очей 2022