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У заповіднику на Прикарпатті браконьєри вбили оленя благородного

Івано-Франківська область, Вівторок 13 лютого 2024 18:44
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У заповіднику на Прикарпатті браконьєри вбили оленя благородного Поліція вилучила речові докази у чоловіків, яких підозрюють у браконьєрстві (фото: поліція Івано-Франківської області)
Автор: Василина Копитко

На території природно-заповідного господарства "Чорний ліс" виявили рештки оленя благородного. Поліція Прикарпаття розпочала кримінальне провадження через незаконне полювання.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Що відомо про інцидент

"Днями до поліції Івано-Франківська надійшло повідомлення від директора спеціалізованого лісомисливського науково-дослідного природно-заповідного господарства "Чорний ліс" про те, що на території лісництва знайшли рештки оленя благородного", - йдеться у повідомленні.

На місце відправили слідчо-оперативну групу. Правоохоронці оглянули місця події, виявили та вилучили речові докази.

За оцінкою Українського товариства мисливців та рибалок, сума збитків завданих державі сягає 470 тисяч гривень.

У заповіднику на Прикарпатті браконьєри вбили оленя благородногоРештки благородного оленя знайшли у заповіднику (фото: Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області)

Правоохоронці опитали лісників та встановили трьох чоловіків, які можуть бути причетними до незаконного полювання. Це мешканці села Завій Калуського району.

"Під час обшуків за їхніми місцями проживання поліцейські знайшли заморожене м'ясо, схоже на м'ясо дикої тварини, рюкзак із плямами речовини бурого кольору, три одиниці зареєстрованої гладкоствольної зброї, набої, черепи оленів, косуль тощо", - додають у поліції.

Зараз тривають слідчі дії, правоохоронці призначили ряд експертиз.

У заповіднику на Прикарпатті браконьєри вбили оленя благородногоУ заповіднику на Прикарпатті браконьєри вбили оленя благородногоПоліція вилучила речові докази у трьох чоловіків, яких підозрюють у браконьєрстві (фото: Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області)

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