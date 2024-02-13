В заповеднике на Прикарпатье браконьеры убили благородного оленя

На территории природно-заповедного хозяйства "Черный лес" обнаружили останки благородного оленя. Полиция Прикарпатья начала уголовное производство из-за незаконной охоте.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области .

Что известно об инциденте

"На днях в полицию Ивано-Франковска поступило сообщение от директора специализированного лесоохотничьего научно-исследовательского природно-заповедного хозяйства "Черный лес" о том, что на территории лесничества нашли остатки благородного оленя", - говорится в сообщении.

На место отправили следственно-оперативную группу. Правоохранители осмотрели место происшествия, обнаружили и изъяли вещественные доказательства.

По оценке Украинского общества охотников и рыбаков, сумма ущерба нанесенного государству достигает 470 тысяч гривен.

Остатки благородного оленя обнаружили в заповеднике (фото: Главное управление Национальной полиции в Ивано-Франковской области)

Правоохранители опросили лесников и установили троих мужчин, которые могут быть причастны к незаконной охоте. Это жители села Завой Калушского района.

"Во время обысков по их местам жительства полицейские обнаружили замороженное мясо, похожее на мясо дикого животного, рюкзак с пятнами вещества бурого цвета, три единицы зарегистрированного гладкоствольного оружия, патроны, черепа оленей, косуль и т. д." - добавляют в полиции.

Сейчас продолжаются следственные действия, правоохранители назначили ряд экспертиз.

Полиция изъяла вещественные доказательства у трех мужчин, подозреваемых в браконьерстве (фото: Главное управление Национальной полиции в Ивано-Франковской области)