Запотіло вікно в автомобілі? Ці трюки допоможуть уникнути проблеми взимку

З проблемою запітнілих вікон стикаються всі водії, особливо в холодну пору року, коли опалення використовується частіше. На щастя, є кілька ефективних способів, які допоможуть позбутися такої поширеної проблеми.
Про це пише SantePlus.
Запотівають вікна переважно через температуру та вологість повітря. У холодну пору будь-яка кількість вологи в повітрі всередині автомобіля швидко перетворюється на конденсат на вікнах.
Причини запотівання вікон:
Коли на вулиці холодно і людина включаєте тепло в салоні, то на вікнах починають запотівати. Це дуже заважає, адже видимість на дорозі стає поганою.
Нанесіть спрей проти запотівання
Завжди корисно мати в бардачку такий спрей. Все що вам потрібно зробити, це обприскати зовнішню та внутрішню частину лобового скла автомобіля. Цей спрей негайно позбувається запотівання і вікна швидко стають чистими та прозорими.
Гель для гоління
Техніка застосування дуже проста: просто візьміть піни для гоління і нанесіть її на лобове скло автомобіля за допомогою чистої тканини. Залиште піну на склі приблизно на дві хвилини, перш ніж витирати її.
Це утворює невидимий захисний шар на склі та запобігає подальшому накопиченню вологи, покращуючи видимість під час водіння.
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