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Запотело окно в автомобиле? Эти трюки помогут избежать проблемы зимой

Что делать, если запотевают окна в машине (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

С проблемой запотевших окон сталкиваются все водители, особенно в холодное время года, когда отопление используется чаще. К счастью, есть несколько эффективных способов, которые помогут избавиться от столь распространенной проблемы.

Об этом пишет SantePlus.

Почему запотевают окна

Запотевают окна преимущественно из-за температуры и влажности воздуха. В холодное время любое количество влаги в воздухе внутри автомобиля быстро превращается в конденсат на окнах.

Причины запотевания окон:

  • Загрязненный салонный фильтр, который из-за огромного количества грязи, влаги и пыли не удаляет излишнюю влажность из салона. Менять его желательно хотя бы раз в год или пока не ощутили легкий "аромат" застоявшейся воды;
  • Засорены дренажные отверстия. Собраться вода может не только в салоне, но и внутри самого автомобиля. Особое внимание дренажным отверстиям следует уделить, если машина часто припаркована под деревьями или рядом с ними;

Как решить проблему

Когда на улице холодно и человек включает тепло в салоне, то на окнах начинают запотевать. Это очень мешает, ведь видимость на дороге становится плохой.

Нанесите спрей против запотевания

Всегда полезно иметь в бардачке такой спрей. Все, что вам нужно сделать, это опрыскать внешнюю и внутреннюю часть лобового стекла автомобиля. Этот спрей немедленно избавляется от запотевания и окна быстро становятся чистыми и прозрачными.

Гель для бритья

Техника применения очень проста: просто возьмите пены для бритья и нанесите ее на лобовое стекло автомобиля с помощью чистой ткани. Оставьте пену на стекле примерно на две минуты, прежде чем вытирать ее.

Это образует невидимый защитный слой на стекле и предотвращает дальнейшее накопление влаги, улучшая видимость во время вождения.

Ранее мы сообщали, где лучше оставлять машину зимой, сравнивая способы хранения автомобиля в гараже, на улице или на стоянке.

Также мы писали, как еще нужно позаботиться о своем авто зимой.

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