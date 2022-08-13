Из Запорожья в Мелитополь гоняют коммерческие рейсы с дикими ценами: как оккупанты зарабатывают на перевозках

В Запорожье на парковке возле авторынка, где формируются гуманитарные колонны для гражданских, волонтеров и грузового транспорта для выезда на оккупированные войсками РФ территории, людям приходится просиживать в очередях неделями. Потому что коммерсанты тут зарабатывают на чужой беде.
Об этом передает издание "РИА Мелитополь".
Как рассказывают жители временно захваченного российскими солдатами Мелитополя, в этой колонне на выезд около 70% - дельцы, которые из Запорожья возят продукты и лекарства для продажи. Остальные 30% - обычные люди и волонтеры, и вынуждены они ждать в очередях сутками, неделями.
"Ведь, коммерсанты проезд могут "ускорить", попросту говоря - здесь занимаются вымогательством и суммы за выезд просто космические", - говорится в публикации.
Так, бизнесмены установили "таксу" для быстрого проезда из Запорожья в Мелитополь, которая для легковушек составляет 7 тысяч гривен, а для бусов - 15 тысяч.
Видео: как в Запорожье недобросовестные бизнесмены наживаются на поездках в оккупированный Мелитополь
Отметим, что в Запорожской области с июня заработал новый порядок пересечения линии разграничения оккупированных территорий. Пересечение как автотранспортом, так и грузов (товаров) осуществляется в составе гуманитарных колонн.
Они формируются ежедневно с 09.00 до 16.00 в Запорожье на парковке у авторынка на Ореховском шоссе, 36.
Тут также стоит обратить внимание, что ранее вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что из-за регулярных коммерческих поездок гражданских на линии разграничения в Запорожской области намерены ввести комендатуру, чтобы пресечь этот "бардак".
По данным журналистов "РИА Мелитополь" со ссылкой на инсайдерскую информацию, дорогу между этими городами контролирует чеченец Мурат Саитов, который именует себя "правой рукой" Кадырова и его подручного коллаборанта Павла Харебова (известного как Паша Осетин или Паша подстреленный).
"Нынче Осетину доверили "стричь" предпринимателей и простых граждан, которые хотят провезти груз в фурах, автобусах из Мелитополя в Запорожье, а также таксистов, частных перевозчиков. За то, чтобы не стоять в очереди водители грузовых и легковых авто платят по прейскуранту людям Осетина. А тот, в свою очередь, отдает львиную долю прибыли своим покровителям", - говорится в публикации.
Журналисты назвали имя "смотрящего" за дорожным бизнесом оккупантов и коллаборантов (фото: ria-m.tv)
Напомним, недавно стало известно, что в Запорожской области на блокпосте российских оккупантов в Васильевке умерли 10 человек, желающих эвакуироваться.
Также сообщалось, что ранее во время эвакуации в Запорожской области автобус с переселенцами попал под артиллерийский обстрел россиян.