Із Запоріжжя до Мелітополя ганяють комерційні рейси з дикими цінами: як окупанти заробляють на перевезеннях

Як розповідають жителі тимчасово захопленого російськими солдатами Мелітополя, в цій колоні на виїзд близько 70% - ділки, які із Запоріжжя возять продукти і ліки для продажу. Решта 30% - звичайні люди та волонтери, і змушені вони чекати в чергах цілодобово, тижнями.

"Адже, комерсанти проїзд можуть "прискорити", попросту кажучи - тут займаються здирництвом і суми за виїзд просто космічні", - йдеться в публікації.

Так, бізнесмени встановили "таксу" для швидкого проїзду із Запоріжжя до Мелітополя, яка для легковиків становить 7 тисяч гривень, а для бусів - 15 тисяч.

Відео: як у Запоріжжі недобросовісні бізнесмени наживаються на поїздках в окупований Мелітополь

Правила перетину лінії розмежування та поїздки на окуповані території

Зазначимо, що в Запорізькій області з червня запрацював новий порядок перетину лінії розмежування окупованих територій. Перетин як автотранспортом, так і вантажів (товарів) здійснюється у складі гуманітарних колон.

Вони формуються щодня з 09.00 до 16.00 у Запоріжжі на парковці біля авторинку на Оріхівському шосе, 36.

Тут також варто звернути увагу, що раніше віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук заявила, що через регулярні комерційні поїздки цивільних на лінії розмежування в Запорізькій області мають намір ввести комендатуру, щоб припинити цей "бардак".

Хто "кришує" комерційні поїздки з Мелітополя до Запоріжжя

За даними журналістів "РИА Мелітополь" з посиланням на інсайдерську інформацію, дорогу між цими містами контролює чеченець Мурат Саітов, який іменує себе "правою рукою" Кадирова і його підручного колаборанта Павла Харєбова (відомого як Паша Осетин або Паша підстрелений).

"Нині Осетину довірили "стригти" підприємців і простих громадян, які хочуть провезти вантаж у фурах, автобусах з Мелітополя до Запоріжжя, а також таксистів, приватних перевізників. За те, щоб не стояти в черзі водії вантажних і легкових авто платять за прейскурантом людям Осетина. А той, своєю чергою, віддає левову частку прибутку своїм покровителям", - йдеться в публікації.

Журналісти назвали ім'я "смотрящего" за дорожнім бізнесом окупантів і колаборантів (фото: ria-m.tv)