Из Запорожья в Мелитополь гоняют коммерческие рейсы с дикими ценами: как оккупанты зарабатывают на перевозках

В Запорожье на парковке возле авторынка, где формируются гуманитарные колонны для гражданских, волонтеров и грузового транспорта для выезда на оккупированные войсками РФ территории, людям приходится просиживать в очередях неделями. Потому что коммерсанты тут зарабатывают на чужой беде.

Как рассказывают жители временно захваченного российскими солдатами Мелитополя, в этой колонне на выезд около 70% - дельцы, которые из Запорожья возят продукты и лекарства для продажи. Остальные 30% - обычные люди и волонтеры, и вынуждены они ждать в очередях сутками, неделями.

"Ведь, коммерсанты проезд могут "ускорить", попросту говоря - здесь занимаются вымогательством и суммы за выезд просто космические", - говорится в публикации.

Так, бизнесмены установили "таксу" для быстрого проезда из Запорожья в Мелитополь, которая для легковушек составляет 7 тысяч гривен, а для бусов - 15 тысяч.

Видео: как в Запорожье недобросовестные бизнесмены наживаются на поездках в оккупированный Мелитополь

Правила пересечения линии разграничения и поездки на оккупированные территории

Отметим, что в Запорожской области с июня заработал новый порядок пересечения линии разграничения оккупированных территорий. Пересечение как автотранспортом, так и грузов (товаров) осуществляется в составе гуманитарных колонн.

Они формируются ежедневно с 09.00 до 16.00 в Запорожье на парковке у авторынка на Ореховском шоссе, 36.

Тут также стоит обратить внимание, что ранее вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что из-за регулярных коммерческих поездок гражданских на линии разграничения в Запорожской области намерены ввести комендатуру, чтобы пресечь этот "бардак".

Кто "крышует" коммерческие поездки из Мелитополя в Запорожье

По данным журналистов "РИА Мелитополь" со ссылкой на инсайдерскую информацию, дорогу между этими городами контролирует чеченец Мурат Саитов, который именует себя "правой рукой" Кадырова и его подручного коллаборанта Павла Харебова (известного как Паша Осетин или Паша подстреленный).

"Нынче Осетину доверили "стричь" предпринимателей и простых граждан, которые хотят провезти груз в фурах, автобусах из Мелитополя в Запорожье, а также таксистов, частных перевозчиков. За то, чтобы не стоять в очереди водители грузовых и легковых авто платят по прейскуранту людям Осетина. А тот, в свою очередь, отдает львиную долю прибыли своим покровителям", - говорится в публикации.

Журналисты назвали имя "смотрящего" за дорожным бизнесом оккупантов и коллаборантов (фото: ria-m.tv)