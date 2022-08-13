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Із Запоріжжя до Мелітополя ганяють комерційні рейси з дикими цінами: як окупанти заробляють на перевезеннях

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Запоріжжя, Субота 13 серпня 2022 10:48
Із Запоріжжя до Мелітополя ганяють комерційні рейси з дикими цінами: як окупанти заробляють на перевезеннях Фото: (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Запоріжжі на парковці біля авторинку, де формуються гуманітарні колони для цивільних, волонтерів та вантажного транспорту для виїзду на окуповані військами РФ території, людям доводиться просиджувати в чергах тижнями. Адже комерсанти тут заробляють на чужій біді.

Про це передає видання "РИА Мелитополь".

Як розповідають жителі тимчасово захопленого російськими солдатами Мелітополя, в цій колоні на виїзд близько 70% - ділки, які із Запоріжжя возять продукти і ліки для продажу. Решта 30% - звичайні люди та волонтери, і змушені вони чекати в чергах цілодобово, тижнями.

"Адже, комерсанти проїзд можуть "прискорити", попросту кажучи - тут займаються здирництвом і суми за виїзд просто космічні", - йдеться в публікації.

Так, бізнесмени встановили "таксу" для швидкого проїзду із Запоріжжя до Мелітополя, яка для легковиків становить 7 тисяч гривень, а для бусів - 15 тисяч.

Відео: як у Запоріжжі недобросовісні бізнесмени наживаються на поїздках в окупований Мелітополь

Правила перетину лінії розмежування та поїздки на окуповані території

Зазначимо, що в Запорізькій області з червня запрацював новий порядок перетину лінії розмежування окупованих територій. Перетин як автотранспортом, так і вантажів (товарів) здійснюється у складі гуманітарних колон.

Вони формуються щодня з 09.00 до 16.00 у Запоріжжі на парковці біля авторинку на Оріхівському шосе, 36.

Тут також варто звернути увагу, що раніше віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук заявила, що через регулярні комерційні поїздки цивільних на лінії розмежування в Запорізькій області мають намір ввести комендатуру, щоб припинити цей "бардак".

Хто "кришує" комерційні поїздки з Мелітополя до Запоріжжя

За даними журналістів "РИА Мелітополь" з посиланням на інсайдерську інформацію, дорогу між цими містами контролює чеченець Мурат Саітов, який іменує себе "правою рукою" Кадирова і його підручного колаборанта Павла Харєбова (відомого як Паша Осетин або Паша підстрелений).

"Нині Осетину довірили "стригти" підприємців і простих громадян, які хочуть провезти вантаж у фурах, автобусах з Мелітополя до Запоріжжя, а також таксистів, приватних перевізників. За те, щоб не стояти в черзі водії вантажних і легкових авто платять за прейскурантом людям Осетина. А той, своєю чергою, віддає левову частку прибутку своїм покровителям", - йдеться в публікації.

Із Запоріжжя до Мелітополя ганяють комерційні рейси з дикими цінами: як окупанти заробляють на перевезеннях

Журналісти назвали ім'я "смотрящего" за дорожнім бізнесом окупантів і колаборантів (фото: ria-m.tv)

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в Запорізькій області на блокпості російських окупантів у Василівці померло 10 людей, які бажали евакуюватися.

Також повідомлялося, що раніше під час евакуації у Запорізькій області автобус з переселенцями потрапив під артилерійський обстріл росіян.

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Запоріжжя Мелітополь перевозки Лінія розмежування Окуповані території
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