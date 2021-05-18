В запорожской школе школьницы отравились неизвестным веществом: снова "Синий кит"?
В Запорожье двум школьницам стало плохо из-за отравления неизвестным веществом. Педагоги вызвали скорую и девушек доставили в больницу.
Об этом сообщают на Facebook-странице Запорожского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф.
Что произошло
Как сообщили медики, в одной из школ Хортицкого района две девочки 2010 года рождения отравились неизвестным веществом прямо в учебном заведении.
Им стало плохо, поэтому учителя вызвали медиков.
"На месте происшествия работали одна фельдшерская и одна врачебная бригады. После оказания медицинской помощи пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении.
Чем именно отравились школьницы - пока неизвестно. Также врачи не сообщают, в каком состоянии находятся сейчас 11-летние девочки.
"Синий кит"?
Тем временем пользователи сети не исключают, что школьницы могли стать жертвами так называемого "Синего кита" - игры, в которую играют дети и подростки и финальной целью которой является совершение самоубийства или нанесение себе тяжелых физических увечий.
Добавим, что в результате этой "игры" получили травмы или умерли за последнее время довольно много юных украинцев.
Как сообщали ранее, ученик 8-го класса попал в реанимацию в Днепре с сильным алкогольным отравлением и порезами на руках.
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