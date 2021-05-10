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Под Одессой 6-летний ребенок отравился водкой на кладбище: едва успели спасти

Новина українською → Одесса, Понедельник 10 мая 2021 15:27
Под Одессой 6-летний ребенок отравился водкой на кладбище: едва успели спасти Под Одессой 6-летний мальчик отравился водкой на кладбище (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Одесской области 6-летний мальчик отравился водкой во время прогулки с друзьями по кладбищу. Ребенка без сознания обнаружили прохожие и вызвали скорую медицинскую помощь.

Детали инцидента сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Как рассказали в полиции, ребенка обнаружили на земле без сознания люди, которые были на кладбище в селе Дальницкой территориальной общины 9 мая. Они сразу вызвали скорую медицинскую помощь и позвонили в полицию.

"Правоохранители установили, что мальчик со своими друзьями ходил на кладбище собирать сладости и на одном из надгробий нашел рюмку с водкой, которую выпил", - говорится в сообщении полиции.

Очевидцы добавили, что 6-летний ребенок рассказал взрослым, которые его обнаружили, что выпил намного больше – пять рюмок водки.

Мальчика госпитализировали в местную больницу, сейчас его жизни уже ничего не угрожает, и врачи в ближайшее время выпишут его домой.

За невыполнение обязательств по уходу за ребенком и его воспитания на 39-летнюю мать мальчика был составлен административный протокол по части 1 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В полиции области призвали родителей не терять бдительность во время праздников и не забывать о своих обязанностях по отношению к детям.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове из окна выбросили двухлетнего ребенка.

А также рассказывали о том, что в Полтаве из шеи ребенка достали кусок арматуры.

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