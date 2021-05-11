Мать "культурно" отдыхала: в Днепре в реанимацию угодил 8-классник

Ученик 8-го класса попал в реанимацию в Днепре с сильным алкогольным отравлением и порезами на руках. Пока мать отмечала праздники, подросток выпил спиртного и попытался совершить самоубийство.

Мальчика госпитализировали в реанимацию 6-ой детской больницы Днепра с диагнозом острое алкогольное отравление. При осмотре медики обнаружили у ребенка на предплечьях множественные резаные раны. По предварительным данным – подросток пытался покончить с собой.

Как выяснила полиция у матери, в это время она находилась дома и "культурно отдыхала", выпивая с друзьями спиртные напитки. Сын несколько раз приходил домой и снова уходил гулять. Мать видела, что он уже был в состоянии алкогольного опьянения, но не придала этому значения.

Когда ребенок вернулся домой после полуночи с прогулки, мать заметила у него на руках резаные раны. На вопросы он ответил, что это случайность. После этого несовершеннолетний снова отправился гулять и вернулся около 3:30 ночи и потерял дома сознание. После этого мать вызвала скорую медицинскую помощь.

Объяснить, что с ним произошло, школьник не смог. А в отношении матери полиция составила протокол по ст. 184 ч. 3 КУпАП (Несоблюдение родителями или лицами, которые их заменяют, обязанностей в воспитании детей).