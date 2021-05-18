У запорізькій школі школярки отруїлися невідомою речовиною: знову "Синій кит"?
У Запоріжжі двом школяркам стало погано через отруєння невідомою речовиною. Педагоги викликали швидку і дівчат доставили в лікарню.
Про це повідомляють на Facebook-сторінці Запорізького обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф.
Що сталося
Як повідомили медики, в одній зі шкіл Хортицького району дві дівчинки 2010 року народження отруїлися невідомою речовиною прямо у навчальному закладі.
Їм стало погано, тому вчителі викликали медиків.
"На місці події працювали одна фельдшерська і одна лікарська бригади. Після надання медичної допомоги постраждалі госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.
Чим саме отруїлися школярки - поки невідомо. Також лікарі не повідомляють, в якому стані перебувають зараз 11-річні дівчатка.
"Синій кит"?
Тим часом користувачі мережі не виключають, що школярки могли стати жертвами так званого "Синього кита" - гри, в яку грають діти і підлітки і фінальною метою якої є вчинення самогубства або нанесення собі важких фізичних каліцтв.
Додамо, що внаслідок цієї "гри" зазнали травм або померли за останній час доволі багато юних українців.
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