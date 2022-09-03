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Запорожский партизан подорвал себя вместе с оккупантами: какими были его последние слова

В Запорожье партизан принес свою жизнь в жертву (Facebook)
Автор: Людмила Жукова

В Запорожье партизан подорвал себя вместе с российскими оккупантами.

О подвиге мужчины сообщается в одном из местных пабликов.

Детали происшествия

Событие произошло 1 сентября. Максим Махринов взорвал гранатой себя вместе с двумя оккупантами при выходе из подъезда собственного дома в Токмаке.

Россияне пришли к нему с обвинениями в корректировке огня ВСУ по базам оккупантов городе. Максим действительно партизанил, помогая освобождению родного города.

Отмечается, что вместе с героем погибли два россиянина.

Последними словами Максима были "Слава Украине!".

Максим Махринов родился в Запорожье, ему было 38 лет.

Максим Махринов погиб за Украину (фото: instagram.com/hyevoezp)

Напомним, что партизаны ликвидировали еще несколько оккупантов в Мелитополе.

Также сообщалось, что партизаны повредили железную дорогу в оккупированной Луганской области.

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Запорожье