Запорожский партизан подорвал себя вместе с оккупантами: какими были его последние слова

В Запорожье партизан подорвал себя вместе с российскими оккупантами.
О подвиге мужчины сообщается в одном из местных пабликов.
Событие произошло 1 сентября. Максим Махринов взорвал гранатой себя вместе с двумя оккупантами при выходе из подъезда собственного дома в Токмаке.
Россияне пришли к нему с обвинениями в корректировке огня ВСУ по базам оккупантов городе. Максим действительно партизанил, помогая освобождению родного города.
Отмечается, что вместе с героем погибли два россиянина.
Последними словами Максима были "Слава Украине!".
Максим Махринов родился в Запорожье, ему было 38 лет.
Напомним, что партизаны ликвидировали еще несколько оккупантов в Мелитополе.
Также сообщалось, что партизаны повредили железную дорогу в оккупированной Луганской области.