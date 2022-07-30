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Партизаны повредили железную дорогу в оккупированной Луганской области, - ОВА

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Украина, Суббота 30 июля 2022 20:15
Партизаны повредили железную дорогу в оккупированной Луганской области, - ОВА Фото: В оккупированной Луганской области работают партизаны на железных дорогах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Украинские партизаны на оккупированной территории Луганской области продолжают наносить ущерб россиянам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая.

Гайдай сообщил, что украинские партизаны сожгли распределительную коробку управления железнодорожной дорогой.

Событие случилось возле города Сватово и это позволило сделать невозможным управление светофорами, переездами. Также по его словам, от нее зависит и само питание железной дороги.

"Раньше орки использовали Луганскую железную дорогу для подвоза боеприпасов на фронт. Раньше…", - сказал Гайдай.

Напомним, что ранее ВСУ нанесли удар в глубокий тыл Луганской области. Оккупанты потеряли несколько составов и командный центр.

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