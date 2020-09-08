"Запорожец" превратили в болид Ferrari и выставили на продажу: фото "монстра"

Самодельный Ferrari собрали на основе легенды украинского автопрома "Запорожца" (ЗАЗ) и теперь выставили на продажу. "Монстр" классического для итальянского болида цвета - ярко-красного - и выглядит действительно впечатляюще.

Необычный болид Формулы-1 продается в России и за него просят ни много ни мало - 950 тысяч рублей (почти 350 тысяч гривен или 12,5 тысяч долларов). Авто продается на ресурсе "Автогурман".

"Запорожец" превратили в Ferrari (фото: автогурман.com)

"Formula ЗАЗ Ferrari. Все в идеальном состоянии ручной сборки 1979 года, двигатель с гаража выпущен 2008", - говорится в описании автомонстра.

Кузов автомобиля сделан из стеклопластика, а мотор от ЗАЗ-968. Речь идет о 42-сильном моторе легендарного "Запорожца".

Авто выглядит как настоящий болид, однако не только визуально, а и по мощностям - оно не уступает профессиональным авто.

Из "Запорожца" сделали Ferrari (фото: автогурман.com)

Ранее мы писали, что украинец решил переделать "волынский джип" в "Гелик", но что-то пошло не так.

Также сообщалось, что в Кирилловке в старый ВАЗ, "утрамбовали" 13 детей и увезли на море.