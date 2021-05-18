Под Запорожьем из-за укуса змеи у ребенка развилась гангрена: врачи опоздали с сывороткой

Отмечается, что шестилетней девочке сделали укол, спустя 11 часов после укуса. А это слишком поздно и драгоценное время было упущено. Ребенка на природе укусила змея за безымянный палец на левой руке.

По словам подруги семьи Марии Джунь, дети во время отдыха с родителями на природе, ловили в траве ящериц, но одна из девочек случайно словила змею, которая укусила ее за палец на левой руке. Медики виноваты в том, что не вкололи пострадавшей пациентке сыворотку сразу, хотя она была в наличии в больнице.

В данный момент ребенка перевели в ожоговое отделение для пересадки кожи в связи с развитием у девочки сухой гангрены в области укуса.

Сейчас ребенок в тяжелом состоянии, впереди его ждет операция и две недели реабилитации, как минимум.

"Но могло быть и по другому, если бы не было упущено драгоценное время, когда яд распространялся по руке и по всему организму", – рассказала Мария.

Главврач СМСЧ №1 Андрей Бредихин сообщил, что антитоксин против змеиного яда действительно был на складе, но кто-то допустил ошибку, указав, что средство действует до июня.

При проверке же выяснилось, что срок действия истек еще 30 апреля, поэтому сыворотку девочке колоть не стали. В итоге сыворотку вкололи уже в больнице Запорожья.