Під Запоріжжям через укус змії у дитини розвинулася гангрена: лікарі запізнилися з сироваткою

Відзначається, що шестирічній дівчинці зробили укол, через 11 годин після укусу. А це занадто пізно і дорогоцінний час було втрачено. Дитину на природі вкусила змія за безіменний палець на лівій руці.

За словами подруги сім'ї Марії Джунь, діти під час відпочинку з батьками на природі, ловили в траві ящірок, але одна з дівчаток випадково зловила змію, яка вкусила її за палець на лівій руці. Медики винні в тому, що не вкололи постраждалій пацієнтці сироватку відразу, хоча вона була в наявності в лікарні.

В цей момент дитину перевели в опікове відділення для пересадки шкіри в зв'язку з розвитком у дівчинки сухої гангрени в області укусу.

Зараз дитина у важкому стані, попереду її чекає операція і два тижні реабілітації, як мінімум.

"Але могло бути та по іншому, якби не було втрачено дорогоцінний час, коли отрута поширювалася по руці й по всьому організму", – розповіла Марія.

Головлікар СМСЧ №1 Андрій Бредіхін повідомив, що антитоксин проти зміїної отрути дійсно був на складі, але хтось допустив помилку, вказавши, що засіб діє до червня.

При перевірці ж з'ясувалося, що термін дії закінчився ще 30 квітня, тому сироватку дівчинці колоти не стали. В результаті сироватку вкололи вже в лікарні Запоріжжя.