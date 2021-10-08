ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Под Запорожьем родным больных на коронавирус назначения врачей раздают ночью: ждут часами (видео)

Новина українською →
Мелитополь, Пятница 08 октября 2021 14:33
Под Запорожьем родным больных на коронавирус назначения врачей раздают ночью: ждут часами (видео) Врачи в Мелитополе направление раздают ночью (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Мелитополе Запорожской области в больницах из-за загруженности медиков работой, родным пациентов ковидного госпиталя назначения врача раздают ночью.

Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

Почему назначение раздают ночью

Так, в госпиталь ежедневно поступают новые пациенты, а медики из-за этого работают на износ. Поэтому, чтобы пообщаться с родными у врачей не остается совсем времени, поэтому родственникам пациентов приходится часами ждать под стенами медучреждения на назначение врача.

По словам руководительницы многопрофильной больницы интенсивных методов лечения и скорой помощи Ларисы Сапрыкиной, капельницы пациентам могут ставить и в 2 и 3 часа ночи.

Также добавила, что когда пациент попадает в госпиталь, то помощь оказывается по очереди, а именно сначала спасают тех, кто в тяжелом состоянии.

"Если пациент реанимационный - ему в первую очередь оказывают помощь. Остальные подключают к кислороду. Потому что в первую очередь всем таким пациентам нужна кислородная терапия. И уже пациент с кислородом ждет, когда к нему подойдут и сделают капельницу. Да, на данном этапе, это затягивает до 4 и иногда больше часов. Людей много. Капельницы ставят и во 2 и в 3 часа ночи, - пояснила Сапрыкина.

Кроме того, врачи рассказывают, что днем времени на общение с родными пациентов относительно их здоровья нет и просят отнестись к этому с пониманием.

Ранее мы сообщали, что в Мелитополе водители трех маршруток не пускали ребенка в салон.

Как мы ранее писали, в Украине уже начали вводить карантинные ограничения для транспорта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
LITE
Праздник 8 октября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить
Праздник 8 октября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить