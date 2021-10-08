В Мелитополе водители трех маршруток не пускали ребенка в салон: "холод и ветер, плевать"

Мама одной из школьниц пожаловалась, что ее ребенка не пускали в маршрутку три водителя и лишь четвертый сжалился и пустил школьницу в салон. Дело в том, что девочке еще не успели сделать справку в школе, а без нее сейчас в городе не пускают в транспорт.

Женщина также отметила, что другие водители маршруток без проблем нарушают правила. Они берут пассажиров больше положенного, пускают людей без масок и сами их не носят. А вот с ребенком решили быть строгими.

"И тут сказали, что у детей должны быть ученические билеты. И о чудо! Детей без ученического не пускают. Ребенка выгнали из трех маршруток! И это в 7.40 утра. Холод, ветер. Плевать! Был же приказ. Неужели не видно, что едет ученик? Секретарь школы просто физически не успела сделать эти треклятые ученические билеты. Ну просто потому, что там должно быть фото, а его еще нужно сделать. Ну нереально успеть за сутки. Над девочкой сжалился только четвертый водитель. Жаль материться нельзя", - написала возмущенная женщина в соцсети.

Для справки

В Мелитополе с 7 октября транспорт будет курсировать в городе с 6.00 до 9.00 утра и с 16.00 до 19.00 вечером.

Так, в маршрутки не будут пускать лиц, которые не вакцинированы от коронавируса или не имеют при себе отрицательный результат ПЦР-теста. Это требование будет распространяться и на водителей. Школьникам разрешили проезд только со справками из школы.