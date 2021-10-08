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Під Запоріжжям рідним хворих на коронавірус призначення лікарів роздають вночі: чекають годинами (відео)

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Мелітополь, П'ятниця 08 жовтня 2021 14:33
Під Запоріжжям рідним хворих на коронавірус призначення лікарів роздають вночі: чекають годинами (відео) Лікарі у Мелітополі направлення роздають вночі (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Мелітополі Запорізької області у лікарнях через завантаженість медиків роботою, рідним пацієнтів ковідного госпіталю призначення лікаря роздають вночі.

Про це повідомляє "РІА Мелітополь".

Чому призначення роздають вночі

Так, у госпіталь щодня надходять нові пацієнти, а медики через це працюють на знос. Тому, аби поспілкуватися з рідними у лікарів не залишається зовсім часу, тож родичам пацієнтів доводиться годинами чекати під стінами медзакладу на призначення лікаря.

За словами керівниці багатопрофільної лікарні інтенсивних методів лікування і швидкої допомоги Лариси Саприкіної, крапельниці пацієнтам можуть ставити й о 2-й і 3-й годині ночі.

Також додала, що коли пацієнт потрапляє у госпіталь, то допомога надається по черзі, а саме спочатку рятують тих, хто в тяжкому стані.

"Якщо пацієнт реанімаційний - йому в першу чергу надають допомогу. Решта підключають до кисню. Бо в першу чергу всім таким пацієнтам потрібна киснева терапія. І вже пацієнт з киснем чекає, коли до нього підійдуть і зроблять крапельницю. Так, на даному етапі, це затягує до 4 і іноді більше годин. Людей багато. Крапельниці ставлять і в 2 і о 3 годині ночі, - пояснила Саприкіна.

Окрім того, лікарі розповідають, що вдень часу на спілкування з рідними пацієнтів стосовно їхнього здоров'я немає і просять віднестися до цього з розумінням.

Раніше ми повідомляли, що у Мелітополі водії трьох маршруток не пускали дитину в салон.

Як ми раніше писали, в Україні вже почали вводити карантинні обмеження для транспорту.

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