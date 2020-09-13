Під Запоріжжям медсестра дитсадка прописала дитині мазь для котів: наслідки лікували довго

Дитина в дитсадку (фото: pixabay.com)

Медсестра порадила батькам лікувати дитину маззю для кішок

У Мелітополі Запорізької області в дитячому садку №39 "Чебурашка" медсестра порадила батькам дитини пролікувати малюка маззю, яка застосовується для лікування котів. Після такого "лікування" батькам довелося півроку позбавлятися від наслідків.

Все почалося з того, що жінку викликали в дитячий садок і показали плямочка на дитині. Мамі сказали, що це лишай, але малюка не можна вести в лікарню, тому що потім сад закриють на 2 місяці на карантин. Про це повідомляє "РІА Мелітополь".

Жінка заявила про те, що подібні плями є і на руках, і на сідницях у дитини, і що це просто алергія. Але їй сказали, що це лишай і треба купити в ветеринарній аптеці мазь для котів "Ям" і помазати цятки. Після цього проблема вирішиться.

Жінка була на останніх місяцях вагітності, і не хотіла нервувати. Тому вона зробила все, що їй сказали в дитячому саду. Маззю вона мазала дитину протягом вихідних. Але результат її шокував. Шкіра дитини злізла у кілька шарів.

Дитина після мазі для котів (фото: ria-m.tv)

Після цього жінка пішла з дитиною до дерматолога, там його направили на аналізи і зішкріб. В результаті дитині пів року лікували наслідки застосування мазі для котів. У дитячому садку просто вибачилися.

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