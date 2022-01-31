ru ua
Пн, 31 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Под Запорожьем на Мамай-Горе археологи обнаружили череп возрастом 7000 лет (фото)

Новина українською →
Запорожье, Понедельник 31 января 2022 16:35
Под Запорожьем на Мамай-Горе археологи обнаружили череп возрастом 7000 лет (фото) Фото: под Запорожьем археологи нашли череп возрастом 7 тысяч лет (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

На Мамай-Горе над Днепром в Запорожской области археологи обнаружили человеческий череп возрастом почти 7 тысяч лет.

Об этом сообщила Инна Потехина - сотрудница Института археологии НАН Украины и Национального университета "Киево-Могилянская академия".

По словам Потехина, большой неолитический некрополь археологи нашли еще в 2020 году. Останки расчистят, после чего их отправят на дальнейшее изучение.

"Еще немного расчистки, и уже будут видны реальные черты лица далекого предка, широкое лицо с наклонным лбом, низкие прямоугольные орбиты, мужественные очертания нижней челюсти", - отметила эксперт.

Под Запорожьем на Мамай-Горе археологи обнаружили череп возрастом 7000 лет (фото)

Археологи обнаружили череп возрастом 7000 лет (фото: facebook.com/inna.potekhina.9)

Кроме того, ученые сделают анализ ДНК, и тогда уже смогут больше рассказать о жизни человека, которому принадлежит череп, и его происхождении.

Напомним, археологи обнаружили древний череп, которому около 2000 лет. При этом на нем были следы хирургической операции. Ученые считают, что мужчина был воином и получил рану в бою.

Вероятно, древние перуанские хирурги сделали операцию по имплантации. Мужчине вставили в череп металлическую пластину и связали сломанные кости.

Мы также писали о том, что в Германии нашли жетон солдата из Львова, которого 80 лет считали пропавшим без вести.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область археологические раскопки
LITE
Неприятные последствия: Бенедикт Камбербэтч нарвался на шквал критики после роли небинарной модели
Неприятные последствия: Бенедикт Камбербэтч нарвался на шквал критики после роли небинарной модели