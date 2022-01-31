Под Запорожьем на Мамай-Горе археологи обнаружили череп возрастом 7000 лет (фото)
На Мамай-Горе над Днепром в Запорожской области археологи обнаружили человеческий череп возрастом почти 7 тысяч лет.
Об этом сообщила Инна Потехина - сотрудница Института археологии НАН Украины и Национального университета "Киево-Могилянская академия".
По словам Потехина, большой неолитический некрополь археологи нашли еще в 2020 году. Останки расчистят, после чего их отправят на дальнейшее изучение.
"Еще немного расчистки, и уже будут видны реальные черты лица далекого предка, широкое лицо с наклонным лбом, низкие прямоугольные орбиты, мужественные очертания нижней челюсти", - отметила эксперт.
Археологи обнаружили череп возрастом 7000 лет (фото: facebook.com/inna.potekhina.9)
Кроме того, ученые сделают анализ ДНК, и тогда уже смогут больше рассказать о жизни человека, которому принадлежит череп, и его происхождении.
Напомним, археологи обнаружили древний череп, которому около 2000 лет. При этом на нем были следы хирургической операции. Ученые считают, что мужчина был воином и получил рану в бою.
Вероятно, древние перуанские хирурги сделали операцию по имплантации. Мужчине вставили в череп металлическую пластину и связали сломанные кости.
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